Hisarcıklıoğlu: “2021'de bin katılımcı firma, 1 milyon da ziyaretçi bekliyorum”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu, “2021'de Diyarbakır'da 11 fuar düzenlenecek. Ben Diyarbakır'da düzenlenecek tüm bu fuarlar için 2021'de bin katılımcı firma, 1 milyon da ziyaretçi bekliyorum” dedi.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin 2021 yılı fuar programları tanıtım toplantısının lansmanı yapıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasın Toplantı salonunda yapılan toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu, TOBB Türkiye Fuarcılık Meclis Başkanı Cihat Alagöz, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu katıldı.

“2021'de bin katılımcı firma, 1 milyon da ziyaretçi bekliyorum”

"Peygamberlerin, sahabelerin, kadim medeniyetlerin, kültür ve sanat insanlarının şehri Diyarbakır'da olmaktan şeref duyuyorum" diyen Hisarcıkoğlu, “Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı olmak üzere 2021 yılında Diyarbakır'da düzenlenecek fuarların lansman toplantısı vesilesiyle bir araya geldik. Fuarlar, üretimin, emeğin, alın terinin alıcıyla buluştuğu, çok önemli bir platformdur. Günümüzde artık sadece üretmek kafi gelmiyor. Ürettiğini tanıtmak ve müşteriyle buluşturmak gerekiyor. Hangi işi yaparsanız yapın, müşteri bulmak zorundasınız ve bu da ancak tanıtım ve pazarlamayla olur. Doğru müşteriye ulaşmanın en iyi yolların başında da fuarlar gelir. O halde, siz yine de pekmezinizi iyi yapın, farklı yapın, sürekli yenilikçi olun. Müşteriye de gelin Diyarbakır'da bu fuarlarda bulun diyoruz. İşte bu nedenle TOBB olarak yurtiçi fuarlara büyük önem gösterdik. Ticaret Bakanlığımızın verdiği yetki ile Türkiye'de fuar izinlerini vermeye başladık. Fuarcılık sektörünü disipline ettik, standartları belirledik ve uyguladık. Artık gelecek yılın fuar takvimini yıl başlamadan ilan ediyoruz. Fuarlar hem katılımcı firmalar hem de yerli ve yabancı ziyaretçiler açısından daha planlı ve programlı bir hale geldi. İşte tüm bunlar sayesinde Türkiye genelinde fuarcılık sektörümüz hızlı bir gelişme gösterdi. Pandemi öncesinde 2019'da Türkiye genelinde düzenlenen 482 fuar, 62 bin firmaya ve 26 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Pandemi sebebiyle Mart 2020'den bu yana fuarlar düzenlenemiyordu, çok şükür Eylül 2020'den sonra fuarlarımız yeniden kapılarını açabildi. Hedefimiz hem ülkemizi hem de Diyarbakır'ı tüm bu coğrafyanın fuar merkezi yapmak. Pandemi öncesinde 2019'da Diyarbakır'da düzenlenen 5 fuara yaklaşık 500 katılımcı ve 500 bin ziyaretçi gelmişti. Bu sene fuar maratonunu Diyarbakır ile başlatıyoruz. 2021'de Diyarbakır'da 11 fuar düzenlenecek. Ben Diyarbakır'da düzenlenecek tüm bu fuarlar için 2021'de bin katılımcı firma, 1 milyon da ziyaretçi bekliyorum” dedi.

“2021 yılında 11 fuar düzenleyeceğiz”

Çin'de başlayıp kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Diyarbakır'da da fuarlar 2020 Mart ayı itibariyle maalesef duraklamak durumunda kaldığını belirten DTSO Başkanı Mehmet Kaya da, “DTSO olarak fuarcılık sektöründeki bu süreci proaktif bir biçimde yöneterek dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip ettik. Ülkemizde nasıl bir dönüşüm olacağına yönelik ciddi mesai harcayarak kendimizi yeni döneme hazırladık ve bir fuar şirketi kurduk.2021 yılı içinde ise 11 fuar hazırlığımız söz konusudur. İlk olarak 30 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Tarım ve Hayvancılık Fuarımızı 103 firmanın katılımı ile gerçekleştireceğiz. Diyarbakır'ın tarım ili olduğundan dolayı 30 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Katılımcılara Diyarbakır'a geldikleri için teşekkür eden Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil ise, “Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Sevdiklerimizi kaybettik. Bu süreçte birbirimize hasret kaldık. İnşallah bu süreç bitecek ve hasret gidereceğiz. İyi günümüzde ve zor günümüz de yanımızda değerli Rıfat Hisarcıkoğlu'na teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından katılımcılara hediye verilmesiyle toplantı son buldu.