Hokey'de milli takımlara Diyarbakır'dan 3 isim

Hokey'de milli takım aday kadrolarına Diyarbakır'dan 3 sporcu davet edildi. Ali Gaffar Duva, A Milli Takım'a alınırken, Hakim Taşar ile Ömer Demirtop ise U19 Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

Diyarbakır, hokey milli takımlarına 3 sporcu yolladı. İsmini Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okan'dan alan Ali Gaffar Duva, A Milli Takım'a, Hakim Taşar ile Ömer Demirtop da U19 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Hokey Federasyonu Diyarbakır il temsilcisi Mehmet Veysi Koyun, çok önemli yeteneklere sahip olduklarını söyledi.

Koyun, üç sporcularının milli takımlara davet edilmesinin Diyarbakır için gurur verici bir olay olduğunu kaydetti. Koyun, hedeflerinin çok daha fazla sporcunun milli takımlara gitmelerini sağlamak olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Hokeyde çok önemli adımlar attık. Önce bu sporun gelişmesine katkı sunduk. Sonra faal olarak müsabakalara katılacak kulüpler ve sporcular oluşturduk. Kısa süre içerisinde sporcularımız ve kulüplerimiz bu alanda etkin oldu. Şimdi Türk milli takımlarına sporcu gönderen bir kent olduk. Bu uzun ve meşakkatli yol bize büyük bir olgunluk kattı. Bize inanların güvenlerini boşa çıkarmadık.”

"Sporcularımıza güveniyorum"

Milli takımlara giden sporculara güvendiklerini ifade eden Koyun, “Pandemi kurallarına uygun bir şekilde antrenmanlar yapan sporcularımız, milli mücadeleye davet edildiler. Ali Gaffar Duva, A Milli Takım'a, Hakim Taşar ile Ömer Demirtop U19 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Bu sporcularımızdan çok umutluyuz. Onların başarılı olacaklarını ve Milli Takımımızı en iyi şekilde temsil edeceklerini biliyorum. Şimdiden hem sporcularımıza hem de Milli Takımımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Milli takım kampı Alanya'da

Sporcuların, 23-28 Mart tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde kampa gireceklerini aktaran Koyun, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Teknik ekip tarafından bin sporcu arasından ilk kampta 30 kişi seçilmiştir. Seçilen sporcular ile milli takım kampları başlamıştır. 19-23 Temmuz tarihleri arasında Hırvatistan'ın İvan Zelina kasabasında yapılacak Avrupa şampiyonasında milli takımımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen çalışmalarını aksatmayan sporcularımız bize beklediğimiz başarıyı sunacaklardır.”

Koyun, hokey sporuna desteklerini sürdüren Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'ya teşekkür ederek sözlerini tamamladı.