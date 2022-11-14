İhlas Haber Ajansı

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Husumetliler 12 yaşlarındaki çocuğu sokak ortasında başından vurdu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir dönercide çalışan çocuk, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir dönercide çalışan çocuk, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralandı.


Olay, Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bir dönercinin önünde meydana geldi. Dönercide çalışan 12 yaşlarındaki R.E, iddiaya göre, ailesiyle husumetli olan bir şüpheli tarafından başından vurularak ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu ve olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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