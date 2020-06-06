İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı diyetisyenlerin gününü kutladı

Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı yönetimi, 6 Haziran Diyetisyenler Gününde görevlerinin başında olan mesai arkadaşlarını ziyaret ederek günlerini kutladı.


Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün ve beraberindekiler, birlikte gören yaptıkları diyetisyenleri ziyaret ederek günlerini kutladı. Kutlama etkinliğinde konuşan Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanı Böçkün, obezite sıklığının dünyada giderek arttığını söyledi. Böçkün, "Günümüzde diyetisyenlik mesleğinin önemi her geçen gün daha da ön plana çıkıyor. Sağlıksız beslenme alışkanlıklarının etkisiyle obezite her geçen gün artış gösteriyor. Halkın sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Pandemi sürecinde bunun önemi bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Topluma sağlıklı uygun beslenme alışkanlığını sağlayan, bilinçlendiren ve bunu planlayan halk sağlığının korunmasında büyük rol oynayan ve katkı sağlayan tüm diyetisyenlerin gününü candan kutluyorum" dedi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.