İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Huzur Sağlık-Sen'den Kızılay'a kan bağışı

Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı Kızılay’ın kan bağışı çağrısına destek verdi.

Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı Kızılay'ın kan bağışı çağrısına destek verdi.


Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün ve sendika üyeleri, pandemi sürecinde kan bağışçısı sayısının düşmesi sebebiyle kan bağışı desteğinde bulundu. Huzur Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanı Boçkün, salgın sürecinin kan stoklarını ciddi düzeyde etkilediğini söyledi. Böçkün, “Kan ihtiyacı olan vatandaşlarımızın acil durumlarda kan ihtiyaçlarının karşılanması açısından gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızı kan bağışı noktasında duyarlı olmaya davet ediyoruz. Her türlü sosyal sorumluluk projelerinde var olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.