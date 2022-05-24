Huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 21 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan huzur uygulamasında çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Bismil'de polisin yaptığı huzur uygulamasında, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 21 şüpheli gözaltına alındı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda haklarında yakalama kararında bulunan 11 şahıs ile birlikte toplam 21 kişi gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 7 adet ruhsatsız tabanca, 21 kök Hint keneviri bitkisi, 1 parça 1.80 gram sentetik kannabinoid-bonzai maddesi, 1 paket halinde 5,41 gram kubar esrar maddesi, 1 parça 0,74 gram toz esrar, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gerçekleştirilen kontroller sonrasında toplamda 21 şahıs gerekli işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.