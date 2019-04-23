Huzurun sağlandığı Diyarbakır'da bin çocuk hayalini uçurtmalarla göklere bıraktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ongözlü Köprü'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Terör olaylarının yerini huzura bıraktığı Diyarbakır adını kültürel ve sanatsal etkinliklerle duyuruyor. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu kent kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra şehrin tanıtımına katkı sunmak için çeşitli etkinlikler de yapıyor. Bu kapsamda tarihi köprüde uçurtma şenlikleri düzenlendi.

Sur ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tarihi Ongözlü Köprü üzerinde düzenlenen uçurtma şenliğine katılan yaklaşık bin çocuk, uçurtmalarıyla tarihi köprüyü renklendirdi. Onlarca uçurtmanın aynı anda gökyüzüne bırakıldığı etkinlikte, gökyüzünde izlemeye doyumsuz bir manzara oluştu. Huzurun yakalandığı Diyarbakır'da Devlet Tiyatrosu öncülüğünde tarihi köprüye gelen bin çocuk, hayalini uçurtmalarla göklere bıraktı.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun düzenlediği 16. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali kapsamında, Sur ilçe belediyesinin katkılarıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle uçurtma şenliği düzenlendi. İlçedeki tarihi Ongözlü Köprü üzerinde, düzenlenen şenliğe, bine yakın çocuk katıldı. Şenlik, tarihi köprüye renk katarken, çocukların uçurtmalarını hep birlikte bırakması, gökyüzünde de doyumsuz bir manzara oluşturdu. Çocukların mutluluklarının gözlerinden okunduğu şenlikte, bazı veliler de ilk defa uçurtma uçurmanın heyecanını yaşadı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, uçurtma festivalini geleneksel hale getireceklerini dile getirerek çocukları kültür ve sanata yaklaştırdıklarını söyledi. Kurt, “Devlet Tiyatrolarının Orhan Asena yerli oyunlar festivalimiz var, o festival babında burada uçurtma şenliği de düzenledik. Yaklaşık bin çocuğumuza uçurtma, şapka ve tişörtler dağıttık, onları kültür ve sanata yaklaştırıyoruz. Çocukları çok seviyoruz, çocuk oyunlarımızda başarıyla sahnemizi dolduruyorlar, Diyarbakır'da oldukça fazla seyircimiz var, salonlarımız dolu artık çocuklarımızı da geleneksel hale getireceğimiz bir uçurma şenliğinin bu sene 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bugün çok önemli bir gün, Türkiye genelinde 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı kutlanıyor, ayrıca böylesine bir günde Diyarbakır'da olmaktan ve çocuklarımızla bir arada olmaktan mutluyum” dedi.

Festivale gelen çocuklardan Delila Yaşar, burada kazaklar ve uçurtmalar dağıtıldığını, aldıkları uçurtmaları uçuracaklarını aktararak çok güzel olacağını ve uçurtmasını en yükseğe uçuracağını kaydetti.

Çocuklardan Demhat İzgi ise eğlenmek için okulca geldiklerini, burada uçurtma uçuracaklarını ve oyunlar oynayarak eğleneceklerini vurgulayarak kendisini çok heyecanlı hissettiklerini belirtti.