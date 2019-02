İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliğine katıldı

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla etkinlik gerçekleştirdi. Yaya bilincinin oluşturulması için gerçekleştirilen etkinliğe İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da katıldı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik önemli bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile yaya öncelikli trafik anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı'nca 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen etkinliğe, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri, ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saatler 12.00'ı gösterdiğinde başlayan etkinlik 13.30'da sona erdi. ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganı ve pankartlarıyla araçları durduran İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, araç şoförlerini uyardı. Türkiye'nin her ilinde etkinliklere başladıklarını dile getiren İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, trafik terörünün yaşattığı acıları azaltmak konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de trafik çok önemli bir sorun. Her yıl binlerce insanımız hayatını kaybediyor, 100 binlerce yaralılarımız oluyor. Maddi kayıplar meydana geliyor, bin 700 civarında yayayı her yıl trafik kazalarında kaybediyoruz. Geçen yıldan bu yana özellikle trafikte farkındalığı artırmak masadıyla belli kampanyalar başlattık. Bugün de bütün illerimizde vali ve kaymakamlarımızın koordinasyonuyla trafikte özellikle yayalarla ilgili farkındalığı artırmak maksadıyla 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincini oluşturmak masadıyla kampanya başlatmış oluyoruz. Türkiye'nin her ilinde bu an itibariyle bu kampanyayı başlatıyoruz. Terörün kat kat ötesinde zararları olan ve çok ciddi bedeller ödediğimiz bir konu trafik konusu o nedenle burada yaşadığımız acıları azaltmak bakımından özellikle yayalarla ilgili trafikte yayaların önceliği hususunu ortaya koymak ve bu konuda farkındalık oluşturmak faaliyetini bugün burada başlatıyoruz. Bu konuda özellikle sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerimizden destek bekliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Çataklı ve beraberindekiler, şoförleri uyararak yayalara da trafik kurallarına dikkat etmelerini söyledi.