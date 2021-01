İçişleri Bakanı Soylu, 493 gündür HDP önünde evlat nöbetinde olan ailelerle bir araya geldi

Bakan Soylu, “Milletimizin her ferdinin bu yaptığınız büyük mücadele karışında destek ve duası var. PKK'yı destekleyen HDP eğer bugün çocuklarımızın dağa gitmesini temin edemiyorsa bundan sizin emeğiniz var” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ile birlikte 493 gündür evlat nöbetindeki ailelerin kaldığı HDP Diyarbakır il binası önünde bulunan çadıra geldi. Bakan Soylu, ziyaretinde evlat nöbetindeki ailelerle görüşerek sorun ve taleplerini dinledikten sonra açıklama yaptı.

“İnsanlık tarihinin en onurlu mücadelesini burada ortaya koyuyorsunuz”

Burada bulunan ailelerin kahramanca, güçlü bir işin altına imza attığını belirten Bakan Soylu, “Tam 493 gündür burada anne yüreği, evladına sarılmak isteyen babalar izzet ve insanlık mücadele veriyorsunuz. Ben buraya bir fert olarak gelmedim. Milletimizin her ferdinin bu yaptığınız büyük mücadele karışında destek ve duası var. İnsanlık tarihinin en onurlu mücadelesini burada ortaya koyuyorsunuz. Sizlere minnettarız. Dün akşam saatlerinde Arnavutluk Başbakanı ile program bittikten sonra, Cumhurbaşkanımıza bugün burada olacağımızı ifade ettiğimde Cumhurbaşkanımız, her birinize hem selamları hem muhabbetleri hem de sabır dilekleri var. Bir şey daha söyledi, inşallah yakın bir zamanda sizlerle beraber olacak. Eşi Emine hanımefendi, yılbaşında sizinle ilgili o kadar güzel cümleler, o kadar onurlu cümleler etti ki bu şu demektir, her birimizin kalbi şu anda beraberdir. Bugün burada 185 aile oldu. Ama siz sadece 185 aile değilsiniz. Sadece bu meselede sıkıtın çeken, elini yüreğine basan ıstırap duyan aileler değilsiniz. Sizler öyle büyük bir kahramanca, öyle güçlü bir işin altına imza atıyorsunuz ki, terör örgütün dağa çıkarmak istediği, aklını çelmek istediği gençlerimize siz bu çadırda sahip çıkıyorsunuz. Halinizle, söylediklerinizle ailelerine belki de kendi büyüklerinin yapmadığı nasihati buradan yapıyor ve evlatlarına hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini ifade ediyorsunuz” diye konuştu.

"Siz bizim iki gözümüzsünüz"

2020 yılında 243 ailenin evladıyla kucaklaştığını ve burada bulunan ailelerden 22'sinin evladıyla kucaklaştığını aktaran Bakan Soylu, “243 aile, 2020 yılında evladıyla kucaklaştı. Buradaki 22 aile evladıyla kucaklaştı. Bunun her birinde emeğiniz var. Biz bunu biliyoruz, eğer bugün terör örgütü PKK ve bu arkamızdaki HDP il binası insanlıktan nasibini alamamış ve PKK'yı destekleyen HDP eğer bugün çocuklarımızın dağa gitmesini temin edemiyorsa bundan sizin emeğiniz var. Allah razı olsun. Ezan şahit olsun ki burada durduğunuz her dakika duadır. Ezan şahit olsun ki bu millete kötülük yapmaya çalışanlara karşı set olmaktır. Sizlere ne kadar müteşekkil olsak, bu cesaretinize, ana ve baba yüreğinize ne kadar müteşekkil olsak azdır. Allah sizden razı olsun. Ne olursunuz ağlamayın. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hiç merak etmeyin, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde güçlü bir irade ortaya koyuyor. Dünyada yapılmadık işleri gerçekleştiriyoruz. Bugün bütün arkadaşlarımızla birlikte yanınıza geldik. Gelmemizin en önemli sebebi yaptığınız bu büyük mücadeleye saygımı yüzünüze karşı bir kez daha ifade etmektir. Hiç yalnız değilsiniz. Burada kim size hareket ediyorsa, ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, hakkından gelmeyen namerttir. Açık söylüyorum hesabını bin kere sorarım. Siz bizim iki gözümüzsünüz. Size kem bir söz söylenmesine tahammül edemeyiz, kendimize söylenmiş gibi kabul ederiz” şeklinde konuştu.

“2021'de birçok aile sizin iradenizle evladına kavuşacak”

2021 yılında da birçok ailenin, burada bulunanların iradesiyle evladına kavuşacağını aktaran Bakan Soylu, “İnşallah 2021 yılında buradaki birçok aileyi evladıyla yine sizin iradeniz, inadız, cesaretiniz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılık buluşturacaktır. Buna inancımız tam. Bakın bugün bir kişi daha geldi. Ailesiyle birlikte ikna edilerek geldi. Terör örgütünü söke söke bitiriyoruz. Ceylan'ı da, Yusuf'u da, Adil'i de her birini onların elinden alacağız. İnşallah o günleri bizlere gösterecek. Sizi evlatlarınızla buluşturacağız. Biz onların zihinlerini kendi kafalarında hapsedeceğiz. Burada güzel bir söz söylendi. Denildi ki madem evladını devletten istiyor, öbür evladı PKK'dan istesin, PKK getirsin bakalım. Selahattin Demirtaş'ın annesi için her alanı istismar ediyorlar. Ama bu istismar maskelerini sizler düşürdünüz. Sizi duymayanlar tekrar sesleniyorum, vicdanlarını size kapatanlara Ankara'da mecliste cümleler edip de buradaki anneleri hissetmeyenlere tekrar sesleniyorum, her şeyi bir kenara bırakın Allah için ana yüreğinize, baba yüreğinize bir danışın da buradaki insanların karşı karşıya kaldığı zulmü ve yalnızlığı bir kez hissedin. Lanet olsun sizin siyasetinize. Lanet olsun yaptığınız siyaset anlayışına. Lanet olun efendinizin size verdiği talimatlardan ayrılmamak için ortaya koyduğunuz o bağlılığa lanet olsun. Bağlılığınız annelere, evlatlara olsun. Biz büyük bir milletiz. Bu milleti birbirinden ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Siz o kadar büyük bir iş yapıyorsunuz, bunun farkındayız. Bu terör örgütü sona erdiği zaman bu listenin başına konacak insanlar sizlersiniz. Terör örgütünün özdeşi olan bu siyasi parti HDP'nin istismarları sona ermiştir. Yalanları, foyaları ortaya çıkmıştır, maskeleri bir bir dökülmüştür. Sizi yalnız bırakmayacağız” dedi.

Bakan Soylu konuşmasının ardından bölgeden ayrıldı.