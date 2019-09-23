İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İçtikleri sudan zehirlendiği iddia edilen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır’da yatılı erkek Kur’an kursunda eğitim gören 30 çocuk, içtikleri sudan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da yatılı erkek Kur'an kursunda eğitim gören 30 çocuk, içtikleri sudan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.


Olay, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan Çelebi Eser Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde öğrencilerde su içtikten bir süre sonra baş dönmesi ve kusma şikayeti oluştu. Yaklaşık 30 öğrencide aynı belirtilerin görülmesi üzerine kursun bulunduğu binaya çok sayıda ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu 30'a yakın erkek öğrenci, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaşanan olay üzerine polis ve Halk Sağlığı ekipleri gelerek okulda inceleme yaptı.


Olayla ilgili olarak geniş çapta inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.