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İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nden oturma eylemi yapan ailelere ziyaret

Diyarbakır HDP il binası önünde 12 gündür oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, “Biz milletin savunucusuyuz diyorlar.

Bunlar savunucu olamaz, bunlar illettiler ve hastalıktırlar” dedi.


İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can ve yönetim kurulu üyeleri, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek vermek için Diyarbakır'a geldi.


HDP il binası önünde oturan aileleri ziyaret eden Dernek Başkanı Can ve yönetim kurulu üyeleri çocukları PKK tarafından kaçırılan annelere gül verdiler.


“Bunlar savunucu olamaz bunlar illettiler”


Aileler ile tek tek görüşen Dernek Başkanı Yücel, burada yaptığı açıklamada, bir okulda eğitim alıp dağa kaçırmanın neresi insanlık diyerek tepkisini dile getirerek şunları söyledi: “Onlar bizi temsil edemez. Bizleri temsil edecek yine biziz. Bizi temsil edecek bizim acılarımızı anlayandır, bizim gözyaşımızı silendir. Biz sadece gelmek için gelmedik buraya. Avukatımız İbrahim Gök bey ulusal düzende bir avukatımızdır. Diyarbakır'dan temsilcimiz de İbrahim ismi. Bizde İbrahimlerimiz, Ahmetlerimiz, Mehmetlerimiz ve Mehmetçiklerimiz çoktur. Bunların arkasında anneler azdı sizin gibi ve artık sizin gibi annelerle bu işi beraber çözeceğiz. Bunlar diyor, biz milletin savunucusuyuz. Bunlar savunucu olamaz bunlar ilettirler ve hastalıktırlar”


Ziyaret, yapılan konuşmanın ardından son buldu.

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