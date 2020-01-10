İHA muhabiri Başal'dan minik öğrencilere gazetecilik semineri

Okulun konferans salonunda düzenlenen seminerde Başal, ilk ve ortaokul öğrencileriyle buluştu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin bir konuşma yapan Başal daha sonra öğrencilere, yaptığı çalışmalar ve başından geçen ilginç olaylar hakkında bilgi vererek deneyimlerini paylaşıp öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinlik, öğrencilerin Başal'a çiçek verip fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.