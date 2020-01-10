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İHA muhabiri Başal'dan minik öğrencilere gazetecilik semineri

İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır muhabiri Murat Başal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla özel bir okulda eğitim gören minik öğrencilerle bir araya geldi.


Okulun konferans salonunda düzenlenen seminerde Başal, ilk ve ortaokul öğrencileriyle buluştu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin bir konuşma yapan Başal daha sonra öğrencilere, yaptığı çalışmalar ve başından geçen ilginç olaylar hakkında bilgi vererek deneyimlerini paylaşıp öğrencilerin sorularını yanıtladı.


Etkinlik, öğrencilerin Başal'a çiçek verip fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.

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