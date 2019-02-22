İHA yazdı, 57 yıllık özlem sona erdi

Diyarbakırlı 64 yaşındaki Necla Aslan, yarım asırdan fazla bir süredir biriktirip albüm haline getirdiği Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından olan Türkan Şoray'ın fotoğraflarını kendisine teslim etti. Aslan, ziyaret sırasında mutluluk gözyaşları döktü.

Yaklaşık 57 yıl önce henüz ilkokul birinci sınıfa giden Necla Aslan, dönemin en popüler aktrislerinden biri olan Türkan Şoray'ın hayranı oldu. Televizyonların bile çok az evde bulunduğu dönemlerde, kente gelen Türkan Şoray filmlerini ailesini zorlayarak izleyen Aslan, 1962 yılında Şoray'ın bir fotoğrafını kapağına yerleştirip ‘Necla Tatlı' isminde bir albüm oluşturdu. Gazetelerden gördüğü Türkan Şoray resimlerini kesip albümüne yerleştiren Aslan, arkadaşlarının yardımı ile albümündeki fotoğrafları çoğalttı. İlkokul birinci sınıftan, evlendiği yıllara kadar Türkan Şoray'ın fotoğraflarını biriktiren Aslan, binden fazla resimle albümünü tamamladı. Gözünden bile sakladığı albümü Türkan Şoray'a iletip kendisi ile bir fotoğraf çektirmek isteyen Aslan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri aracılığıyla Şoray'a seslendi. İHA'nın yaptığı haberi gören Şoray, Aslan ile iletişime geçip kendisini İstanbul'a davet etti.

Önceki gün oğlu Emrah Esvet Aslan ile İstanbul'a giden Necla Aslan, burada Türkan Şoray'ın evine gitti. Şoray tarafından kapıda karşılanan Aslan, Yeşilçam yıldızıyla uzun süre sarıldı. Mutluluk gözyaşları döken Aslan, 57 yıldır biriktirdiği fotoğraflarının yer aldığı albümü Şoray'a teslim etti. Aslan, “Türkan Şoray'ı gördüğüme inanamıyorum. 57 yıldır ben bugünü bekliyordum, kendisi ile görüştüm ve albümü kendisine verdim. Onu görünce uzun süre sarıldım ve mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Oturduk sohbet ettik, Allah ona uzun ömürler versin. Albümü kendisine ulaştırmaktan dolayı çok mutluyum. Bu güzelliği bana yaşatan İHA ekibine teşekkür ediyorum” dedi.