İHA'nın haberi ses getirdi, Bağlar Kaymakamlığı aileye gerekli desteği sağladı

Diyarbakır'da yaşayan fiziksel engelli Ceylan Yılmaz'ın işitme engelli çocuğu için devreye giren Bağlar İlçe Kaymakamlığı aileye gerekli desteği sağladı.

Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan fiziksel engelli Ceylan Yılmaz'ın 3 yaşındaki çocuğu, 6 ay önce geçirdiği ateşli hastalık nedeni ile duyma yetisini kaybetti. Maddi imkanları olmadığı için ameliyat masraflarını karşılayamayan aileye Bağlar İlçe Kaymakamlığı el uzattı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, aileye gerekli yardımların yapıldığı ve çocuğun tüm sağlık masraflarının karşılandığı kaydedildi.