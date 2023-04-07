İHA'nın ‘Kentsel Dönüşüm' haberi harekete geçirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde de yüzlerce bina hasar görürken, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından geçmiş yıllarda hazırlanan ve Diyarbakır Mimarlar Odası'nın karşı çıkması nedeniyle hayata geçirilemeyen kentsel dönüşüm yeniden gündeme gelmişti. İHA'nın yaptığı haber üzerine ilçede çarpık kentleşmenin olduğu mahalleler tekrar “riskli alan” ilan edilerek, kentsel dönüşüm çerçevesine alındı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerde 6 binanın yıkıldığı, yüzlerce binanın da hasar gördüğü Diyarbakır merkezde kentsel dönüşüm projeleri geçtiğimiz aylarda yeniden gündeme gelmişti. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından ‘Depremden önce kentsel dönüşüme karşı çıkıldı, yüzlerce bina ağır hasar aldı' başlıklı haberinin üzerine, Bağlar ilçesinde çarpık kentleşmenin olduğu mahalleler tekrar kentsel dönüşüme girdi.

Çarpık kentleşmenin olduğu mahallelerde her türlü illegal işlerin döndüğünü ve bunların kentsel dönüşüm ile ortadan kalkacağını ifade eden Bağlar'ın Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte ilçe sakinlerinin rahatlayacağını dile getirdi.

“Kentsel dönüşüm ile yeni ilçemize merhaba diyeceğiz”

Kentsel dönüşüm ile ilçede yeni okul, park, cami ve oyun alanlarının da olacağına dikkat çeken Demir; “Bağlar ilçemizde çarpık kentleşmenin olduğu mahallelerde kentsel dönüşüm kararı, Mimarlar Odası'nın şikayeti üzerine durdurulmuştu. Yaptığımız haberlerle bu durumun yanlış bir şey olduğunu belirtmiştik. Bu yapılan haberi yetkililer doğru bulup, kentsel dönüşümü tekrar devreye koydular. Bu projeyi tekrar yürürlüğe koyan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a çok teşekkür ederiz. Bağlar'ın sadece Muradiye Mahallesi değil, ilçenin birçok mahallesinin kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Bu ilçenin çocuklarının lüks mahallelerde oturan çocuklardan hiçbir farkı yok. Onlar da çocuk bunlar çocuk. Buradaki gençler heba oluyor. Kimi mahallelerde madde bağımlıları fink atıyor. Öte yandan çıkmaz sokaklarda metruk evler bulunmakta. Bunlar yetmezmiş gibi uyuşturucu maddelerinin de satıldığı birçok metruk yapı var. Kentsel dönüşüm ile bütün bu saydığım kötü şeyler ortadan kalkacak. Tertemiz, geniş alanlar oluşturulacak. Çocuk parkları, camiler, oyun alanları, kütüphaneler ve yeni okullarımız ile ilçemize merhaba diyeceğiz” dedi.

“İlçe halkı kentsel dönüşüme sıcak bakıyor”

Bağlar ilçesinin tekrar şiddetli bir depremi daha kaldıramayacağını ifade eden Demir, “Biz kentsel dönüşüm için canla başla mücadele ediyoruz. Halkımız çok şükür yanımızda. İlçe halkı kentsel dönüşüme sıcak bakıyor. İnanmıyorlar ki bir an önce devreye girsin. İnşallah çok çabuk bir süre içerisinde bu projemiz gerçekleşir. En azından Allah korusun şiddetli bir deprem daha yaşarsak ilçemizde taş üstünde taş kalmaz. Çünkü buradaki evler miladını doldurmuş. Kentsel dönüşüme Bağlar'ın tüm eski mahalleleri giriyor. Yeni yapılar bu proje içerisine girmiyor” diye konuştu.