İHA'ya iki ödül

‘Diyarbakır İş İnsanları Zirvesi 2022 Ödülleri', düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Törende İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en başarılı haber ajansı ödülüne, İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu ise en başarılı bölge müdürü ödülüne layık görüldü.

‘Diyarbakır İş İnsanları Zirvesi 2022 Ödülleri' töreni, Diyarlife'nın organizesinde Çilem Tunç ve Recep Demiray sorumluluğunda bir otelde gerçekleşti. Esra Balamir ve Mert Palavaraoğlu'nun sunduğu törende başarılı iş insanları, medya, sanatçı, kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ödüllerini aldı. Gecenin enlerinde ise farklı meslek gruplarında ödüller sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en başarılı haber ajansı ödülüne layık görüldü. İHA adına ödülü muhabirler Rıdvan Kılıç ve Murat Başal aldı. İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu ise, en başarılı bölge müdürü ödülüne layık görüldü. En başarılı, dikkat çeken kadın muhabir ödülüne TV 100 Diyarbakır muhabiri Canan Altıntaş, başarılı kadın haber spikeri ödülüne Kanal 7'den Hülya Seloni layık görüldü.

İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, geceyi düzenleyenlere teşekkür ederek, ödülü İhlas Haber Ajansı çalışanları adına aldığını söyledi.

Organizasyonun sorumlularından Recep Demiray, Diyarbakır için harika bir proje olduğunu düşündüğünü kaydetti. Organizasyon sorumlularından Çilem Tunç ise, güzel bir gece olduğunu ifade ederek, “Basın, iş dünyası, magazin, herkes buradaydı. Güzel bir gece geçirdik. Diyarbakır'ın sadece siyasi yönüyle değil, bu tarz aktivitelerde de ön plana çıkması bizleri sevindirdi. Biz de çok mutluyuz. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Ocak ayında daha büyük bir projemiz var” şeklinde konuştu.