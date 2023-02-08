İhsami Apartmanı'ndan 27 yaralı, 19 cansız beden çıkartıldı

Diyarbakır'da deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken İhsami Apartmanı'nda şu ana kadar 27 vatandaş yaralı kurtarılırken 19 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

10 ili etkileyen merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 şiddetindeki deprem sonrası çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır'da İhsami Apartmanı'nda şu ana kadar 27 vatandaş yaralı olarak kurtarılırken 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler çalışmalarına devam ederken yakınından haber bekleyen vatandaşlar ise enkaz çevresinden ayrılmadı.