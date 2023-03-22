İki bakan Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Başkanlığı'ndaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Değerlendirme toplantısı sonrası konuşan Bakan Bozdağ, seçmen olarak deprem bölgesinden başka bir yere gitmesinden dolayı adres değişikliği yapmak ve oy kullanmak herhangi bir hak sahipliliğine etkisi bulunmadığını söyledi.

“Diyarbakır'da çadır kente kimse bulunmuyor”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da çadır kentte kimsenin kalmadığını, barınma ihtiyacı olanların sosyal tesis ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kaldıklarını belirtti. Diyarbakır'da barınma sorunu yaşanmadığını, kurulan 9 çadır kenti tekleştirmek için tekli çadır kent kurulduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, "Orada bin 942 çadır tahsis edildi. Gelinen noktada oradaki vatandaşlarımızı sosyal tesis ve KYK yurtlarına yerleştirdik. Şu anda çadırlarda barınan herhangi bir vatandaşlarımız bulunmamaktadır, tamamı sosyal tesis ve KYK yurtlarında barınmakta. Çadır kentimiz ihtimal, ihtiyaç için muhafaza altında, konteyner kent kurma çalışmaları devam ediyor. İhtiyaç halinde kullanılabilecek ne kadar ihtiyaç varsa o kadar konteyner kuracağız. Şu anda ilk etapta 621 adet konteyneri planladık. Bizim ihtiyacımızı karşılıyor, gerektiği taktirde sayısını artıracağız” dedi.

"Depremzedelerin hakları kaybolmayacak"

Seçmenlerin aklına takılan konularla ilgili konuşan Bakan Bozdağ, “Bazı vatandaşlarımızın 'ben adres değiştirerek oy kullanırsam devletin verdiği yararlardan faydalanamam' düşüncesi, böyle bir şey söz konusu değildir. Seçimde oy kullanmak hak sahipliliğine engel değil ve hiçbir şekilde devletin vereceği desteklerden mahrum kalmayacaktır. Bunun aksini söyleyenlere itibar etmeyin. Depremle nedeniyle sahip olduğunuz haklar neyse yasalarımızın ve devletimizin teminatı altındadır. Her bir vatandaşımız eksiksiz istifade edecek ve ettirilecektir” diye konuştu.

Dünyanın dengesini değiştirecek koridor müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu ise, "Dün önemli bir gelişme oldu. Irak Başbakanı Türkiye'deydi. Dünyada dengeleri değiştirecek lojistik koridor konusunda cumhurbaşkanımızın liderliğinde görüşmeleri daha önce de yapmıştık. Özellikle yeni bir İpek Yolu'nun temelleri atılıyor. Basra Körfezinde Bağdat'tan ülkemizin sınırlarına kadar bin 200 kilometre uzunluğunda demir ve otoyol, bunun bağlantı noktası olan Basra Körfezindeki Faw Limanıyla inşallah Türkiye, Irak ve burayı kullanacak olan Körfez ülkeleriyle ilgili önümüzdeki günlerde çok önemli gelişmeler olacak. Bu dünyada dengeleri değiştirecek hamle. Türkiye üzerinden bu lojistik koridor Akdeniz, Avrupa, Karadeniz ve Kafkaslara açılan önemli bir ulaşım koridoru ortaya çıkıyor. Bu koridorlar sayesinde Diyarbakır'ın da içine olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgemizde çok büyük ekonomik gelişmelere neden olacaktır bu hamle ve yatırımlar” şeklinde konuştu.