'İki Gözüm Diyarbakır' fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 'Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması'nın kazananlarını açıkladı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca geçtiğimiz Kasım ayında dünyada ilk defa bir kentin dijital fotoğraf platformu olarak kurulan ve profesyonel, amatör fotoğrafçıların eserlerinin yer aldığı ‘İki Gözüm Diyarbakır'da, Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması' sonuçlandı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle düzenlenen ve 30 Eylül 2022'de başvuruları sona eren yarışmaya 50 ilden 460 fotoğrafçı, bin 601 eserle başvurdu. Diyarbakır'da toplanan jürinin değerlendirmesiyle büyük ödül ve dereceye giren fotoğraflar belirlendi.

Vali Su, yaptığı konuşmada, kentin tanıtımı ve bu tanıtımın sürekli olması için 'İki Gözüm 4 Mevsim' adıyla bir fotoğraf yarışması düzenlediklerini söyledi.

Kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraflara yansıtan bir dijital platform kurduklarını ve hedeflerinin bu platformu kalıcı hale getirmek olduğunu belirten Vali Su, “İki Gözüm 4 Mevsim fotoğraf yarışması ilimize dışarıdan veya ilimiz içinde olan sanatçıların,fotoğraf severlerin kendi fotoğraf makinesiyle veya cep telefonuyla çektiği fotoğrafları bu dijital platformumuza yüklediler ve çok değerli kişilerden oluşan jüri, bu fotoğraflar içinden zor da olsa bir seçimi gerçekleştirdi” dedi.

Niğde'den yarışmaya katılan Fatih Yılmaz ‘Hasbihal' isimli fotoğrafıyla birinci, İstanbul'dan yarışmaya katılan Kübra Soylu ‘Deva Hamamı' fotoğrafıyla ikinci, İstanbul'dan yarışmaya katılan Emrah Yıldız ‘Köprü' fotoğrafıyla üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.