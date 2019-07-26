İki günde üç dükkandan telefon çaldı, son işinde yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, iki günde üç dükkandan cep telefonu çalan hırsız, güvenlik güçlerince yakalandı.

Olay, önceki gün cep telefonu satan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ergani ilçesinde bulunan Ziya Gökalp Caddesi üzerinde cep telefonu dükkanına giren hırsız, saniyeler içinde cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı. Aynı gün aynı cadde üzerinde bir başka dükkandan cep telefonu çalan hırsız, erkesi gün de aynı cadde de başka bir hırsızlık olayına karışınca yakayı ele verdi.

Saniyeler içinde çaldığı cep telefonları ile birlikte yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.