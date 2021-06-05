İki kez aynı klinikte çocuk hasreti sona erdi

Diyarbakır'da yaşayan 35 yaşındaki Meryem Çiçekçi 15 yıllık evlilik sonrası 2 kez aynı klinikte mutluluğu yakaladı.

Diyarbakır'da yaşayan ve 15 yılık evli olan 35 yaşındaki Meryem Çiçekçi, çocuğu olmadığı için birçok kliniğe başvurdu, başarı elde edemeyince 10 yıl önce Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer ile tanışan Çiçekçi ilk denemesinde bir oğlu oldu. Oğlunun 5 yaşına basmasıyla beraberinde evliliğin 15. yılında bir evlat sahibi daha olmak isteyen anne Çiçekçi, doğal yollarla tekrardan çocuğu olmayınca Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e 2. kez başvurdu. PRP ve akupunktur tedavileri ile tekrardan gebe kalan Çiçekçi, oğluna bir kardeş müjdesini verdi. Gebelik kesesini gören aile mutluluktan sevinç gözyaşları dökerek aynı klinikte 2. kez mutluluğu yaşadığı belirtti. Çiçekçi, “15 yıllık evliyim daha önce hakan hocaya geldik, ilk denememde bir oğlum oldu 5 yaşında. Bugün bir kez daha denedik tekrardan gebelik kesesi göründü. Çok şükür Allah razı olsun hocadan olmayanları herkesi buraya bekliyorum” dedi.

“15 yıllık çocuk özlemi ile çifte bayram”

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, kendi kliniklerinde çifte bayram yaşadıkları için çok mutlu olduklarını aktararak hastanın tedavilerinde hangi aşamaları kaydettiklerini açıkladı. Prof. Dr. Çoksüer, “Hastamız 15 yıllık evli daha öncede bize gelip tüp bebek denemesinde çocuğu oldu. 2. kez de bayağı bir uğraştı, tekrar kliniğimize geldi, 2. tüp bebekte kliniğimizde denedik yine oldu. Şuanda bebeğimizin gebelik kesesini gördük, böylelikle bizim kliniğimizde çifte bayram yaşamanın mutluluğunu bizimle yaşadı. Gerçekten bu en mutlu anlardan bir tanesi çifte bayram yaşamış olduk. Bu hastamız 15 yıllık çocuk özlemi ile çifte bayram bizim kliniğimizde yaşayarak mutluluğunu bize paylaşması bizim için en güzel anlardan bir tanesi. Biz bu hastamıza akupunktur tedavisi uyguladık, Çin'de 4 bin yıldan beri uygulanan tedavi ve yan etkisi bulunmuyor. Biz bununla stresi azaltıyoruz, daha sonra yumurtaların kalitesini artırıyoruz, rahim duvarını güçlendiriyor ve bağışıklık sistemini güçlendirerek bebeğin daha iyi tutunmasını sağlıyoruz. Bu hastamıza da bu uygulamaları yaptık, daha sonra transfer ettik. Her hastaya alta yatan sebebi öğrenip ona göre tedavi uygulamamız lazım buda başarının ana anahtarıdır. Doğru klinik, hekim ve tedavi ile başarı elde edebiliriz. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin” diye konuştu.