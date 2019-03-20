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İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde, olası yangınlara karşı tatbikat gerçekleştirildi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, olası yangınlara karşı tatbikat gerçekleştirildi.


Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde geçekleştirilen yangın tatbikatında personele yaşanabilecek olası doğal felaketlerde yapılması gerekenler sivil savunma uzmanı Mehmet Zeki Gün tarafından anlatıldı. İlk olarak gerçekleştirilen tahliye tatbikatının ardından çıkarılan yangına müdahale eden Gün, yangın tüplerinin kullanımı hakkında kurum personelini bilgilendirdi.


Tatbikat ile ilgili konuşan Gün, “Personelimize yangın bilincinin oluşturulması ve yangına müdahale aşamasındaki yapılması gerekenlerle ilgili bilinçlenmeyi artırmak açısından bu tatbikatı gerçekleştirdik” dedi.


Kurum personelinin yoğun ilgisiyle takip edilen tatbikat, yangının söndürülmesiyle son buldu.

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