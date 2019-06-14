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İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer çobanlık yapan öğrencilerin karnelerini arazide verdi

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç.

Dr. Feysel Taşçıer, çobanlık yapan öğrencilerin karnelerini merada verdi.


Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Güzelköy'de oturan ve hayvancılık yapan Çelik ailesinin 4 çocuğundan Muhammed ve Abdullah, çobanlık yaptıkları için eğitim yılı başlarında okulu bırakmak zorunda kaldı. Okul öğretmenlerinin baba Hüseyin Çelik ile görüşmeleri sonrası çocuklar tekrar okula kazandırıldı. Öğretmenleri tarafından yetiştirme programına alınan kardeşlere ek dersler verildi. Derslerinde başarılı olan Muhammed ilkokulu takdir, kardeşi Abdullah ise başarı belgeleriyle tamamladı. Çelik kardeşlerin başarısını duyan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, çocuklara, hayvan otlattıkları Güzelköy'deki merada sürpriz yapıp, karnelerini verdi.

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