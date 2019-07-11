İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer, özel okul müdürleri ile bir araya geldi

Dr. Feysel Taşçıer, kentte bulunan özel okulların müdürleri ile bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleşen toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Batur ve özel okulların müdürleri katıldı.

Toplantıda; özel okulların müdürleri ile gündem konuları görüşülerek, fikir alışverişinde bulunulurken, yapılan toplantı sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer, katılımcılara teşekkür etti.