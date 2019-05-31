İlaçlama çalışmaları iki katına çıkarıldı

Sıtma, şark çıbanı ve mikrobik birçok hastalığı taşıyan vektörlerle mücadele için yapılan ilaçlama çalışmalarında 7 ULV ve 400 litre kapasiteli 2 holder aracı kullanılıyor. Vardiya sistemiyle yapılan ilaçlama çalışmalarında 32 personel daha önce belirlenen alanları sırt pompaları aracıyla ilaçlıyor. Larva popülasyonunun önüne geçmek içinde ULV araçları akşam saatlerinde mesai yapıyor. Gündüz saatlerinde ilaçlama bünyesinde oluşturulan 13 ekip, larva ergin, kene ve akrep taramasını periyodik olarak gerçekleştiriyor. Birçok kırsal ilçe kendi kaynaklarıyla ilaçlama çalışmalarını sürdürürken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde teknik dahil olmak üzere toplam 32 personel görev yapıyor.

“Çöpler saatinde çıkarılmalı”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Birimi, larva üremesinin önüne geçmek amacıyla vatandaşlara çağrıda bulunarak evsel atıklarını poşetleyerek belirlenen alanlara önceden bildirilen saatlerde bırakılmasını istedi. İlaçlama konusuna ilişkin açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı A. Vahap Saçaklıdır, kent genelinde normalde rutin şekilde ocak ayı itibariyle başlaması ve şubat, mart ile nisan ayında devam etmesi gereken ilaçlamayı yapamadıklarını söyledi. Yaşanan eksikliği giderme adına 3 gün önce Diyarbakır genelinde sahaya çıktıklarının bilgisini veren Saçaklıdır, çalışmalarını sadece kentin belirli bir noktasında yürütmediklerini kent merkezinin 4 ilçesinde ekipler görevlendirdiklerini belirtti.

Çalışma kapasitesi 2 katına çıkarıldı

Kayapınar ilçesinde Musa Anter, Selahattin Eyubi, Diclkent, Yılmaz Güney Caddesi ile Mahabad Bulvarı'nda dün itibariyle ilaçlamanın başlatıldığını dile getiren Saçaklıdır, Yenişehir ilçesinde Elazığ ve Gevran Caddeleri Feritköşk, Seyrantepe Toplukonut 1, 2 ve 3. etapları, Şilbe de ilaçlamanın yapıldığını bildirdi. Bağlar ilçesinde TCDD'nin yer aldığı alanlar, Turgut Özal Sitesi, Bağcılar bölgesi olmak üzere Nevruz Parkı civarlarında çalışma yürüttüklerini dile getiren Saçaklıdır, “Araçlarımızın normalde çalışma süreleri 3 saat olması gerekirken, eksikliklerden kaynaklı personel arkadaşlarımızın, gayretleri sonucu çalışma saatini iki katına çıkardık. Gece geç saatlere kadar arkadaşlarımız sahada çalışıyor” dedi.

Mevsimin ilk ilaçlamasının mart ayı başında lavra denilen dönemde yapılmadığına dikkat çeken Saçaklıdır, ilaç ihalesinin zamanında yapılmamasından kaynaklı yaşanan aksaklıklar olduğunu söyledi. Ellerinde olmayan sebeplerden dolayı bir mağduriyetin yaşandığına ve eksikliğin olduğuna vurgu yapan Saçaklıdır, bu saatten sonra eksiklikleri gidermek adına ne gerekiyorsa ekipler ile birlikte sürekli çalışacaklarını ve ilaçlamayla ilgili şikayetlerin tümünü giderecekleri sözlerini ekledi.