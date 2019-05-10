İlçe devlet hastanesi mega hastanelere meydan okuyor

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Devlet Hastanesi beyin cerrahı bölümünde, tam teşekküllü hastanelerde yapılabilecek komplike ve A sınıfı ameliyatlar yapılıyor.

Yaklaşık bir yıl önce Bismil İlçe Devlet Hastanesi'ne atanan beyin ve sinir cerrahi uzmanı Op. Dr. Mustafa Başaran, beyin cerrahi kliniğinin ekip ve ekipmanlarının tam kapasite ile çalışmasını sağladı. Yapılan çalışma ile birlikte Bismil İlçe Devlet Hastanesi'nde, bel ve boyun fıtık ameliyatları, romatizmal hastalıklar sonucu bel sırt eğrilik ameliyatları, omurga kayma ameliyatları, omurilik tümör ameliyatları, omurilik bel boyun sırt dar kanal ameliyatları, yüksekten düşme trafik veya iş kazası sonucu kırık omurga ameliyatlarının yanı sıra Türkiye'de az ve seçkin merkezlerde yapılabilen gergin omurilik sendromu ameliyatları yapılmaya başlandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Mustafa Başaran, Bismil Devlet Hastanesi'ne 20018 yılında göreve başladığını söyledi. Op. Dr. Başaran, “Sağlık Bakanlığı'nın yerinde ve kaliteli hizmet politikasına uygun olarak beyin cerrahi kliniğinin hastane yönetiminin de desteği ile eksikliklerimizi kısa sürede giderdik ve hizmet üretmeye başladık. Çok kısa bir sürede Mardin, Batman, Muş gibi çevre illerden de hasta almaya başladık. Birçok A sınıfı ameliyatlar ve gergin omurilik sendromu ameliyatlarının yanında şartlarımızın biraz daha olgunlaşması ile pediatrik nöroşirurjide sık görülen çocukların kafa kemiklerinin yanlış ve erken kaynaması sonucu kule kafa üçgen kafa ve benzeri kafa şekil bozukluğu ameliyatlarına da başlayacağız” dedi.

Hasta yakını Ömer Babayiğit, Batman merkezde ikamet ettiğini, oğlu Efe'nin doğuştan beri gergin omurilik sendromu yaşadığını söyledi. Babayiğit, “Uzun zamandan beri gezmediğim doktor kalmadı. Bir sonuç alamadım ta ki bir dostumun tavsiyesi ile Mustafa hocama gelene kadar. Hastalığını ve yapılacak olan ameliyatı çok detaylı bir şekilde anlattı son derece başarılı bir ameliyatla çocuğumun şikayetleri giderildi. Allah razı olsun ondan” diye konuştu.