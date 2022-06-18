İleri yaş ve yumurta tembelliği nedeniyle çocuk hasreti çekiyordu, Diyarbakır'da bu hasret son buldu

Bingöl'de yaşayan Ayşe ve Turan Arlı çifti, ileri yaş, yumurta tembelliği ve sperm faktöründen kaynaklı evlat sahibi olamadı. Diyarbakır'da kombine tedavi gören çift gebelik müjdesi aldı.

Bingöl'de yaşayan 42 yaşındaki Ayşe Arlı ileri yaş ve yumurta tembelliği, eşi Turan Arlı ise sperm faktöründen kaynaklı normal yollardan çocuk sahibi olamadı. 1,5 yıl aradan sonra arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvuran çift, PRP, akupunktur, fitoterapi, sperm detoks ve tüp bebek kombinesi ile gebelik müjdesini aldı.

“Matem havası bayram havasına döndü”

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, umutsuzluğa kapılan çiftin aldıkları tedaviler ile evlerindeki matem havasının bayram havasına dönüştüğünü kaydetti. Prof. Dr. Çoksüer, “Hastamız yumurta tembelliği nedeniyle şehir dışından arkadaş tavsiyesiyle bize başvurdu. Hasta ileri yaş ve yumurta tembelliği olduğu için ciddi bir umutsuzluk oluştuğunu görmüştük. Hasta direkt tüp bebek tedavisi için gelmişti, fakat biz ön tedavi ile yumurta gençleştirmek için PRP tedavisi yaptık. Daha sonra hastaya özgü tedaviler ile yumurta büyümesi için dozunda işlem yaptık, daha sonra akupunktur işlemi gerçekleştirdik. En son olarak rahmin içerisine PRP yaparak tüp bebek işlemi ile transfere geçtik. Hasta çevrede yaşı ileri olmasından ve yumurta kalitesi düşük olmasından kaynaklı çocuğunun olamayacağının söylendiğini ve ciddi bir kaygı içerisine girdiğini gördük. Transfer yapıldıktan sonra gebelik haberini aldık, bizim için müthiş bir sevindirici haberdi. En sonda keseyi gördük ve bugün en mutlu anımızdı. Hasta gözlerine inanamadı, daha önceki matem havası bayram havasına dönüştü. Bu tür haberlere tanıklık etmek mesleki heyecanımızı daha da artırıyor. O yüzden sloganımız 'doğru hekim, klinik ve tedavi çok önemli'. Hastaya doğru tedavi başarının ana anahtarı, bunlardan geçtiğini vurgulamak istiyorum. Lütfen hastalar umutsuz olmasınlar, her zaman içerisindeki umutları yeşertsinler. Rabbim inşallah hayırlı haberleri verir” dedi.

Anne olacağı için çok mutlu

Ayşe Arlı ise, anne olacağı için çok mutlu olduğunu belirtti. Arlı, “Çocuğum yumurta tembelliği, eşimde sperm düşüklüğü ve ileri yaş nedeniyle olmuyordu. Çare veren Allah. Hakan hocaya geldim, o da yardımcı oldu. Çok mutluyum, herkese tavsiye ediyorum. Allah herkese nasip etsin, çocuğu olmayan herkes bu doktora gelsin” diye konuştu.