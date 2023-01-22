'İllegal Hayatlar' filmi oyuncuları Ceylan AVM'de seyirciyle buluştu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM'de “İllegal Hayatlar” filmi başrol oyuncusu Mahsun Karaca'nın katılımıyla seyirciyle buluştu.

Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında kapılarını açan, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, sinemaseverleri “İllegal Hayatlar” filmiyle buluşturdu.

Filmin yönetmeni ve başrol oyuncularının AVM'de hoşnutla karşılaşması kendilerini mutlu etti.

Filmin konusundan bahseden yönetmen Cenk Çelik, “Filmde Adana'da kaçak kumarhane işleten bir arkadaş grubunun emniyet güçleri tarafından sürekli baskın yemesinden usanıp, buna bir çözüm olarak siyasi kurmasını tercih etmesini izliyoruz. Bu da doğal olarak hiç siyasetle alakalı olmayan birileri olduğu için bir komedi unsuru olmuş oluyor. Bunun komedisini ve biraz da kara komedisini konu alıyoruz” dedi.

Başrol oyunculardan Mahsun Karaca, Diyarbakır halkının sıcakkanlı olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Şuan izleyicilerin tepkileri çok iyi. Bu oranımız büyük çaplıdır. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Bu arada Diyarbakır'a ilk defa geldim. Adana halkını mesela çok seviyorum. Sebebi ise orada doğmamdan, büyümemden ve çok sıcakkanlı insanlar olmalarından. Diyarbakır'da da aynı tepkiyle karşılaştım. İlk geldiğimiz gibi ciğer ve sonradan tatlı yedik. Dedikleri kadar güzelmiş.”

Sinema sektöründe yaşanan durgunluğa canlılık kattıklarını düşünen Şahin Sarsu, “Bizim film çekmemiz bambaşka bir sürece denk geldi. Bizden önce tüm fenomenler film yaptı. Böylelikle yapımcıların tamamı fenomenlere yöneldi. Kötü işler olmaya başladı. Böylelikle fenomenlerin halk nezdinde kötü iş yaptığı mantığı oluşmaya başladı. Bu süreçte arada biz kaynadık. Biraz geç kaldık, ama sonunda filmimizi başarıyla çektik. Öte yandan sinemaların durgun olduğu bir süreçte bir hareketlilik kazandırdık” diye konuştu.

Seyircilerin filmi kaçak sitelerden izlememesi gerektiğine vurgu yapan Mehmet Kahraman ise “Halkımızın imkanları varsa filmimiz izlesinler. Umarım seyirciler tarafından filmimiz beğenilir. Seyircilerimizin destekleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.