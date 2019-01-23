İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnşaat bekçisine silahlı saldırı

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bir inşaat bekçisi, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir inşaat bekçisi, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.


Olay, merkez Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi Fiskaya Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan inşaata gelen kimliği belirsiz kişiler, inşaat bekçisi A.E.'ye silahla ateş etti. Saldırganlar kaçarken, haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. A.E., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.