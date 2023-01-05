İnşaat sektöründeki kontrolsüz zamlara tepki

Son günlerde beton firmalarının fahiş zamları nedeniyle müteahhitlerin inşaatlarını durdurma noktasına sürüklediğini dile getiren DİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Elaldı, bankaların bölgeye yaklaşımlarına da tepki göstererek devletten denetim istedi. Plaza Otelde bir araya gelen müteahhitlerle açıklamalarda bulunan Başkan Elaldı, zamların geri çekilmemesi durumunda 1 hafta beton dökmeme eylemi yapacaklarını kaydetti. Elaldı, “Bankaların bölgeler arasında çok ciddi tavır farklılıkları var, buralara verilen teminat ve sağlanan kredilerle ilgili çok ciddi anlamda bizlere negatif ayrımcılık yapıyorlar. Tavırları düzelmezse buradaki bölge müdürlüklerini isim olarak da açıklayacağız. Bu bölgeye yaptıkları yaklaşımları kabul etmiyoruz. Kimler olduklarını iyi biliyorlar tavırları düzelmez ise basın aracılığıyla isimlerini ifşa edeceğiz. Teminat ve kredi ulaşımında olabildiğince zorluklar gösteriyorlar. Üretici firmalarımız bölgesel ekonomiden dolayı savaşırken bankaların hiçbir katkısı olmadığı gibi negatif ayrımcılık yüzünden işimizi baltalıyorlar. Bunu bilsinler ki biz üretici firmayız, istihdam oluşturup vergi veriyoruz ve emeklerimizi koyarak bölgenin lokomotifi olduğumuzu hatırlatıyoruz. Bunların fırsatçılık olarak yaptıkları zamlar, dolar, euro ve petrole gelen zamların 300 kat daha fazlasıdır. Bu fırsatçılara dayanacak gücümüz kalmadı. Beton firmaları ile ilgili ciddi anlamda şikayetlerimiz var. Her gün bir zam furyasıyla karşılaşıyoruz, yeni yıla zamla girdik. Beton firmaları doğalgaza, elektriğe, indirim varken, indirim yapmadı. Devlet bir çok noktada insafsızca yapılan zamları kontrol altına alırken, beton firmaları zam yapmaya devam ediyor. Bütün yetkililere sesleniyoruz, diğer sektörlere yapılan baskı inşaat sektöründeki fırsatçı üretici firmalarına da yapılmasını istiyoruz. Beton firmalarımızı uyarıyoruz, bu zamları geri almazlarsa, bizde 1 haftalık beton dökmeme eylemi yapacağız. Bunlarda sonuç getirmez ise 300 üyemiz ile birleşerek kendi beton firmamızı kurarak karsız kendi üyelerimize beton dökeceğiz. Bizlere bunları yaptırmasınlar herkes kendi ekmeğini yesin, herkes kendi işini yapsın kimsenin işinde gözümüz yok ama bizi zorunlu bırakırlarsa kendi önlemimizi almak zorunda kalacağız” dedi.