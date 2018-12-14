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İnsanlar akın edince On Gözlü Köprü kapatıldı

Diyarbakır’da Dicle Barajı’ndaki kapaklardan birinin kopmasıyla yükselen su seviyesini görüntülemek için vatandaşlar tarihi On Gözlü Köprü’ye akın etti.

Diyarbakır'da Dicle Barajı'ndaki kapaklardan birinin kopmasıyla yükselen su seviyesini görüntülemek için vatandaşlar tarihi On Gözlü Köprü'ye akın etti. Güvenlik güçleri, olası risklerin önüne geçmek için çareyi köprüyü kapatmakta buldu.


Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'ndaki kapaklardan birinin kopmasıyla yükselen su seviyesini çekmek için vatandaşlar Dicle Nehri üzerindeki köprülere akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar olayı görüntülemek için merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'ye akın etmeye başlayınca güvenlik güçleri olası bir risk durumuna karşı tarihi köprüye her iki tarafından da girişi yasaklayarak güvenlik şeridi çekti. AFAD ekipleri bölgede hazır durumda beklerken, vatandaşlar köprünün girişinde cep telefonlarıyla görüntü almaya devam etti.

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