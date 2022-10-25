İnternetten kitap alışverişine dikkat

Kırtasiyeciler, tüketicilerin internet üzerinden yapılan kitap alışverişinin avantajdan çok dezavantajı olduğunu söyledi.

İnternetten alışveriş, salgın döneminden bu yana daha da yaygınlaştı. 20 yıla yakındır kırtasiye sektöründe işletmecilik yapan Mehmet Şah Kaan, tüketicilere, internet üzerinden alınan kitapların baskı tarihine ve korsan olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Tüketicinin internet üzerinden aldığı kitabın ihtiyacını karşılayabilecek bir ürün olup olmadığına dair sorgulama yapması gerektiğini söyleyen Kaan, “Müşteri yaptığı alışverişte herhangi bir problem yaşadığı zaman, muhakkak aldığı ürünü aynı gün içerisinde kargoya vermesi gerek. Tüketici bu kitabın iadesiyle bir hafta 10 gün uğraşacak. Böylelikle alıcı zaman kaybı yaşamış oluyor” dedi.

Bilinçli tüketicinin kitap fiyatlarındaki karşılaştırmasını esnaf ile internet üzerinden yapması gerektiğine vurgu yapan Kaan, “Alıcı fiyat karşılaştırılmasını yaptıktan sonra herhangi bir fark olmadığını görürse esnaftan almaları daha iyi olacaktır. Tüketici olur da yanlış bir kitap almış olabilir, ya da baskıda bir hata olursa, 10 gün içerisinde en azından esnaftan değişim talep edebilir. Ama internet üzeri alışverişlerde böyle bir seçenek sunulmuyor. Bundan dolayı internet üzeri alışverişlerde avantajlardan çok dezavantajlar mevcut” ifadelerini kullandı.

“Tüketici, internet üzerinden alacağı kitabı iyice araştırıp seçmesi gerekiyor” diye konuşan Kaan, “Öğrenciler kitap aldığı sitenin güvenli olup olmamasına dikkat etmelidir. Kitapta baskı hatası olduğu zaman direkt kargo iadesine verilmesi gerekiyor. Bu konularda tüketici çok dikkat etmelidir” diye konuştu.