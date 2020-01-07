İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

Diyarbakır'da yaşayan 31 yaşındaki Sezer-Murat Dayan çifti, 11 yıldır çocuk sahibi olmak için çalmadık kapı bırakmadı. Birçok tüp bebek merkezinde tedavilerinden olumsuz sonuç alan çift, internetten ulaştıkları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından yapılan akupunktur ve yumurta detoksu tedavisi ile mutlu haberi aldı.

Diyarbakır'da yaşayan 31 yaşındaki Sezer-Murat Dayan çifti 11 yıl önce dünyaevine girdi. Evlendikleri günden bu yana hep bir çocuk sahibi olmak isteyen çift bir türlü hayallerine kavuşamadı. Çocuk sahibi olmak için birçok tüp bebek merkezinde tedavi olan çift, son olarak

İnternet üzerinden Kadın Doğum ve tüp Bebek Uzmanı Pro. Dr. Hakan Çoksüer'e ulaştı. Sezen Dayan, burada gördüğü akupunktur ve yumurta detoksu tedavisi ile 11 yıllık hasreti sona erdi. Bebek kesesini gören Dayan, şimdi çocuğunu kucağına alacağı günü iple çekiyor.

“Tüp bebek uygulamasından 12 gün sonra hastadan gebelik haberini aldık”

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, 11 yıllık evli olan çiftin kliniklerine başvurduklarını, öncesinde birçok klinikte tüp bebek denemesi ve aşılama uygulamalarının başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, “Biz hastayı değerlendirdiğimizde hastada ileri derecede yumurta rezervinin zayıf olduğunu ve daha önceki denemelerinde de rahim duvarının inceldiğini söyledi bize. Biz baktığımızda düşük over rezervi yani yumurta tembelliği tanısını koyduk. Biz hastanın detaylı olarak koruma profilini değerlendirdiğimizde hormonlarının normal düzeyinin üstünde yüksek olduğunu gördük. Hastada bunları gördükten sonra iki tane uygulama yaptık. Birincisi yumurta detoksu ikincisi de akupunktur tedavisi yaptık. Bu kliniğimizde çocuk sahibi olmak isteyen kişilere rutin olarak uyguladığımız bir tedavi. Tüp bebeğe başlamadan önce spesifik akupunktur tedavisi yaptık hastada çünkü 11 yıllın verdiği bir hasretten dolayı çok ciddi bir stres yükü vardı. Bu stres yükünü gidermek için akupunktur tedavisi uyguladık. İkinci uygulamamız hastanın yumurta rezervi zayıftı. Yumurtaları güçlendirerek yumurtaların kalitelerini artırdık ikinci etki mekanizmamızla. Akupunktur tedavisiyle üçüncü etki mekanizmamız rahim duvarı ince olduğu için rahimin kanlanmasını artırarak rahim duvarının kalınlaşmasını sağladık. Dördüncüsü de bebeğin daha iyi tutunması için bağışıklık sistemini güçlendirdik. Yani akupunkturun bu dört etkisinden yararlandık. Ekstra olarak da biz bu hastaya yumurta detoks tedavisi verdik. Bu da önemli çünkü hastanın daha önce yumurta tembelliği olduğu için biz bu tedavileri hastaya özgü spesifik tedavi veriyoruz” dedi.

“Her hastaya aynı tedaviyi uygulamak doğru değil”

Her hastaya aynı tedaviyi uygulamanın doğru olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Çoksüer, “Hastaya özgü alta yatan neden ne ise ona göre tedavi vermek lazım. Bizde kendi kliniğimizde bu tür hastalarda hastayı çok detaylı olarak değerlendiriyoruz. Altta yatan sebep nedir, niçin gebe kalamıyor, gebe kalamıyorsa bunun kaynağı nedir saptayıp ona göre tedavi veriyoruz. Tedaviden sonra tüp bebek uygulamasını yaptık. Bu uygulamada sadece iki tane yumurta elde edebildik. Tüp bebek uygulamasından 12 gün sonra hastadan gebelik haberini aldık. Gebelik haberini alınca hastada müthiş bir mutluluk çığlıkları oldu. Çünkü hasta inanmıyordu. Daha önce hep başarısız, hep umutsuz konuşmalar ciddi anlamda üzmüştü. Çünkü daha önceki kliniklerde çocuk sahibi olması çok zor olduğu söylenmiş. Tabi bu haberi alınca gözlerine inanamadı. Ta ki bugün ultrasonda gebelik kesesini görünceye kadar. Çocuk sahibi olmak için doğru teşhis, doğru klinik ve doğru hekim başarının altın anahtarıdır” diye konuştu.

Sezen Dayan, 11 yıllık evli olduğunu, bu süre zarfında çocuk istediğini fakat hayaline kavuşamadığını söyledi. Dayan, “Birçok yerde tedavi gördüm sonuç alamadım. En son Hakan hocaya geldim ve tedavi oldum. İnternetten araştırdım geldi. Embriyo, detoks işlemi yapıldı. Ümitsizliğim vardı ama buraya geldim Hakan hoca bana umut oldu. Çok şükür bugün gebelik haberini aldım. İnşallah Allah isteyen hepsine versin. Umutlar aslan tükenmez, gelin Hakan hoca size umut olsun” şeklinde konuştu.