İntihar eden arkeolog mobbinge uğradı iddiası

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 33 yaşındaki arkeolog Merve Kaçmış, ağabeyinin oturduğu apartmanın 8. katından atlayarak intihar etti. Kaçmış'ın görev yaptığı Gaziantep'te, kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda mobbinge maruz kaldığı için psikolojisinin bozularak intihar ettiği iddia edildi.

Olay, iki gün önce Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü mezunu Merve Kaçmış, Gaziantep Müzesi'nde arkeolog olarak çalışmaya başladı. İki yıldır çalıştığı müzede başka bir kuruma gönderilen memurun üzerindeki tarihi eserler Kaçmış'a devredilmek istendi. Kaçmış, 200'e yakın eserin bulunmadığını belirterek durumu kurum müdiresine bildirdi. İddiaya göre, müzede kayıp olan eserleri usulsüz bir şekilde üzerine geçirmesi konusunda müze müdiresi tarafından baskıya uğradı. Kaçmış, yaşanan sıkıntılı süreç nedeniyle izin alarak Diyarbakır'daki ailesinin yanına gitti. Yaşadığı sorunlar nedeniyle psikoloji bozulan Merve Kaçmış, ağabeyinin oturduğu apartmanın 8. katından atlayarak intihar etti.

Ardından mektup bıraktı

Konuyla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatırken, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de genç arkeoloğun intiharının araştırılması için Bakanlıktan müfettiş talebinde bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Merve Kaçmış'ın ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış, konuyla ilgili açıklama yaparak kardeşinin ölümüne sebep olan kişilerin cezalandırılmasını talep etti.

Ağabey Kaçmış, yaptığı açıklamasında, “Kardeşim Merve Kaçmış iki yıldan beri Gaziantep Müze Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde arkeolog olarak görev yapmaktaydı. Müzede bundan 6-7 ay öncesinde çalışan bir memurun başka bir kuruma gönderilmesi sonucunda o memurun üzerindeki tarihi eserlerin devredilmesine ilişkin çalışmalar sırasında 150-200 adet eksik tarihi eserin olduğu ortaya çıkmıştır. Kardeşime müzede kayıp olan eserleri usulsüz bir şekilde üzerine geçirmesi konusunda müze müdiresi tarafından baskı yapılmaya başlanmıştır. Kardeşimin usulsüz olan bu durumu kabul etmemesi nedeniyle üzerindeki baskı ve mobbing giderek artmıştır. Bunun sonucunda kardeşim 13 Ocak'ta izin için geldiği Diyarbakır'da intihar etmiş ve arkasında iş yerindeki baskıları yapan sorumluları tek tek gösteren bir intihar mektubu bırakmıştır. Konuya ilişkin savcılık yetkililerine gerekli bilgiler verilmiş olup soruşturma süreci başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.