İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İntihara kalkışan şahsı iş arkadaşları kurtardı

Diyarbakır’da bir kişi, belediye binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Diyarbakır'da bir kişi, belediye binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı, mesai arkadaşları son anda kurtardı.


Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının çatı katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kurumda temizlik görevlisi olarak çalışan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, sabah saatlerinde binanın çatı katına çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşlar çatıdaki şahsı görerek itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı şişme bot açarken, iş arkadaşları şahsı intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Bir süre sonra başı dönen şahsın elleriyle gözlerini kapatmasını fırsat bilen iş arkadaşları, şahsı bulunduğu yerden almayı başardı. Şahıs, yapılan tedavisinin ardından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.