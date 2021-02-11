DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantısı için gittiği Kulp'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Tüm ilçelerde sırasıyla değerlendirme toplantıları yapan Vali Karaloğlu toplantılarına Kulp'ta devam etti. Değerlendirme toplantısı öncesi içme suyu arıtma tesisi, ipek iplik fabrikası ve Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi ile kara şehitliğinde bir dizi incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, kaymakamlık, Zeyrek Jandarma Karakolu ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti, esnafların sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

İlk ziyaretini Zeyrek Jandarma Karakoluna gerçekleştiren Vali Karaloğlu, görevi başındaki Mehmetçiklerle sohbet etti. Ardından Vali Karaloğlu içme suyu arıtma tesislerinde incelemelerde bulundu. Sonrasında Vali Karaloğlu, heyelan bakımından riskli bir bölge olan Kulp'ta heyelana yönelik devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ağaçlı Mahallesindeki ipek iplik üretim tesisini gezen Vali Karaloğlu, üretimle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Burada çalışanlarla da bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu basına değerlendirmelerde bulundu.

“İpek kozasının yüzde 60'ı Kulp'ta Üretiliyor”

Vali Karaloğlu, Türkiye'de ipek kozacılığının en kapasiteli tesisinin Kulp'ta olduğunu söyledi. Türkiye'de ipek kozasının yüzde 60'ının Kulp'ta üretildiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, ilçede koza üretiminin iplik ve kumaşa dönüştürülmesine kadar bütün aşamaların yapılabildiğini de sözlerine ekledi. Vali Karaloğlu, “Amacımız, Kulp ilçesinde ipekçiliği geliştirmek. Bu sene vatandaşımız Kulp'ta 5 milyon lira civarında ipek kozacılığından para kazandı. Amacımız hem koza üretimini artırmak hem de koza tarımıyla uğraşan çiftçi sayısını artırmak. Ürünleri modaya daha uygun hale getirerek, ipek kozasını, böcekten podyuma kadar bütün safhasını Diyarbakır'da, Kulp'ta üretmek istiyoruz” dedi.

Vali Karaloğlu, daha sonra ilçe merkezinde bulunan Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezinde incelemelerde bulundu. İpek dokuma, el sanatları kursları ve dokuma atölyelerini tek tek gezen Vali Karaloğlu, kadınlara verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Karaloğlu, Kara Şehitliği, Kaymakamlık ve İlçe Jandarma Komando Taburu ile İlçe Emniyet Amirliğine de birer ziyaret gerçekleştirdi.

Kulp ziyaretinde esnaflarla da bir araya gelen Vali Karaloğlu, esnafın her zaman yanında olduklarını belirtti.

İncelemelerinin ardından Vali Karaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen ilçe değerlendirme toplantısına başkanlık etti. Yapılan toplantı sonrası basına değerlendirmelerde bulunan Vali Karaloğlu, ipek böcekçiliğiyle ilgili olarak üreticilere gerekli desteğin sağlanacağını söyledi. Konuşmasında Kulp'un deprem, heyelan gibi afetler bakımından yüksek risk taşıyan bir ilçe olduğuna değinen Vali Karaloğlu, konuyla ilgili yapılan ve yapılacak çalışmaları dile getirdi. İlçe merkezindeki bulanık su problemini de yıl içinde çözeceklerini ifade eden Vali Karaloğlu, gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemelerden bahsederek özellikle Kadın İstihdam ve Yaşam Merkeziyle ilgili olarak memnuniyeti belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sosyal kart en kısa zamanda dağıtılmaya başlanacak

Esnafların pandemi sürecinde yaşadığı problemlere yönelik olarak daha önce verilen desteklere ek olarak çalışanlara da gıda desteğinde bulunulacağını aktaran Vali Karaloğlu, bu süreci hep beraber aşacaklarını belirtti. Kaymakamlık binası için Bakanlıktan onay alındığı müjdesini de veren Vali Karaloğlu, binanın yenileceğini ifade etti. Vali Münir Karaloğlu konuşmasında sosyal alanlar, peyzaj çalışmaları, gençlik ve spor hizmetleri ile yol yapım çalışmalarından da bahsederek gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi. Sözlerinin sonunda, sosyal karta da değinen Vali Karaloğlu, kartın amacı ve kullanımıyla ilgili bilgiler verdikten sonra Kulp'ta da en kısa zamanda sosyal kartların dağıtımına başlanacağını söyledi.

Vali Karaloğlu'na Kulp'taki temaslarında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet ile kamu kurumlarının müdürleri eşlik etti.