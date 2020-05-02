Irak'tan Diyarbakır'a Türk vatandaşlarını getiren otobüsler dezenfekte edildi

Irak'tan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 90 Türk vatandaşı Diyarbakır'da yurda yerleştirilirken, vatandaşları getiren otobüsler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüs garajında dezenfekte edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 farklı ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının Ramazanı ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye işlemleri kapsamında, Irak'tan 90 kişi kara yoluyla Habur Sınır Kapısı üzerinden Diyarbakır'a getirildi. Diyarbakır'a getirilen ve çeşitli yurtlara yerleştirilen vatandaşların 14 gün karantinada kalacağı öğrenilirken, vatandaşların tahliye işlemlerinin tamamlayan otobüsler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüs garajına getirilerek dezenfekte edildi.

"Vatandaşları taşıyan otobüsler ücretsiz dezenfekte edildi"

Irak'tan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra bu araçlar kontrollü bir şekilde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüs işletmeleri garajına getirildiğini belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Koordinatörü Şevket Toprak, "Vatandaşları Türkiye'ye getiren otobüsler her yönleri ile dezenfekte edilip, gidecekleri istikamete sorunsuz gitmelerini sağlıyoruz. Tabi burada sivil vatandaşlarımızın ve kamu kurum kuruluş araçları ve toplu taşıma araçları titizlikle buraya getirilerek Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatı ile ücretsiz bir şekilde dezenfekte ediliyor" dedi.

"110 otobüsümüz kısıtlama boyunca hizmet verecek"

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Ulaşım Daire Başkanlığı olarak sağlık çalışanları ve kısıtlamadan muaf olan kişilerin taşınması için 110 aracın tahsis edildiğini ifade eden Toprak, “Üç gün boyunca 110 aracımız başta sağlık çalışanları olmak üzere diğer görevli personellerin taşınması için görevlendirdik. Vatandaşlarımıza da çağrım, kısıtlama çağrılarına uymaları ve bu konuda duyarlı olmalarıdır" diye konuştu.

Otobüs sürücüleri ise Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerine araçlarını ücretsiz dezenfekte ettikleri için teşekkür etti.