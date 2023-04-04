İş adamı Dengiz, fahiş fiyat artışı yapanlara sert tepki gösterdi

İş adamı Hüseyin Dengiz, depremle birlikte fiyat artışı yapanlara ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasına sert tepki gösterdi.

14 Mayıs seçimleri öncesi değerlendirmede bulunan iş adamı Hüseyin Dengiz, son bir yılda fırsatçılar hem yıl içinde hem de deprem sürecinde bilinçli olarak fiyatları manipüle edip piyasada dengesizlik oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Pandemi döneminden beri fırsatçılar her alanda piyasayı manipüle edecek eylemlerde bulunduğunu ileri süren Dengiz, maske ve dezenfektan ürünleri ile piyasayı ele geçiren bu art niyetli güruhun dönem dönem fırsatçılık yaptığı ve yapmaya da devam ettiğini kaydetti.

Son yaşanan deprem felaketinin ardından fırsatçı bir grubun varlığı kendini iyice hissettirdiğini aktaran Dengiz, “Bu fırsatçı gruplar başta emlak piyasası olmak üzere her alanda merhametsizliklerini derinden hissettirmişlerdir. Toplumsal olarak yaşadığımız felaketlerin ardından kenetlenip bir bütün olmamız gerekirken aksine piyasadaki fiyatların 3-4 katı evler kiraya çıkartılıp verildi. Satılık fiyatları aynı şekilde korkunç rakamlara ulaştı. Evden eve nakliye yapanlar dahil 10 kat fiyat artışına kalkıştılar” dedi.

Dengiz, şöyle konuştu:

“Vicdan ve merhametin önde olması gereken zamanlar asla çıkarcılık için kullanılmamalı. Bu insan doğasına aykırıdır. Son günlerde değerlerimizin ayaklar altına alındığı seccade olayında ise, toplum olarak bizleri derinden incittiğin belirtmek isterim. Bizler manevi değerlerimizle varız. Yaşanan durumu kınıyor, bu olayın basit bir özür ile kabul edilemeyeceğini vurgulamak istiyorum.”