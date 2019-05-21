İş adamı kardeşlerden 200 aileye Ramazan yardımı

İstanbul'da ikamet eden Bismilli iş insanları Murat ve İbrahim Parlak kardeşler bu Ramazan'da da hemşerilerini unutmayarak 200 aileye Ramazan kolisi dağıttı.

Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere yardım paketlerini Bismil'deki esnaflardan temin esnafın da kazanmasını sağlayan Parlak kardeşler, bu yıl da Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki bir hayır kurumu aracılığıyla 200 Ramazan kolisini ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine dağıttı.

Ramazan ayında yardımları daha da önemsediklerini dile getiren İbrahim Parlak, “Bismil'i hiçbir zaman unutmuyoruz, Ramazan aylarında erzak ve öğrencilerin kiraları ile yakından ilgileniyoruz. Daha önce yardımlarımıza devam edeceğimizin sözünü vermiştik, çok şükür sözümüzü tuttuk. Bu sene yine hemşerilerimize 200 ramazan kolisi daha dağıttık. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecektir” dedi.

İstanbul'da yaşamalarının Bismil'den uzak oldukları anlamına gelmediğini belirten Murat Parlak ise, “Bismil bizim için önemli. Biz buralıyız burayı seviyoruz. İstanbul'da yaşıyor olmamız Bismil'den uzak olduğumuz anlamına gelmiyor. Elimizden geldiği kadar elimizi ihtiyaç sahibi ailelere uzatmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diler Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.