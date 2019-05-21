İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş adamı kardeşlerden 200 aileye Ramazan yardımı

İstanbul’da ikamet eden Bismilli iş insanları Murat ve İbrahim Parlak kardeşler bu Ramazan’da da hemşerilerini unutmayarak 200 aileye Ramazan kolisi dağıttı.

İstanbul'da ikamet eden Bismilli iş insanları Murat ve İbrahim Parlak kardeşler bu Ramazan'da da hemşerilerini unutmayarak 200 aileye Ramazan kolisi dağıttı.


Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere yardım paketlerini Bismil'deki esnaflardan temin esnafın da kazanmasını sağlayan Parlak kardeşler, bu yıl da Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki bir hayır kurumu aracılığıyla 200 Ramazan kolisini ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine dağıttı.


Ramazan ayında yardımları daha da önemsediklerini dile getiren İbrahim Parlak, “Bismil'i hiçbir zaman unutmuyoruz, Ramazan aylarında erzak ve öğrencilerin kiraları ile yakından ilgileniyoruz. Daha önce yardımlarımıza devam edeceğimizin sözünü vermiştik, çok şükür sözümüzü tuttuk. Bu sene yine hemşerilerimize 200 ramazan kolisi daha dağıttık. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecektir” dedi.


İstanbul'da yaşamalarının Bismil'den uzak oldukları anlamına gelmediğini belirten Murat Parlak ise, “Bismil bizim için önemli. Biz buralıyız burayı seviyoruz. İstanbul'da yaşıyor olmamız Bismil'den uzak olduğumuz anlamına gelmiyor. Elimizden geldiği kadar elimizi ihtiyaç sahibi ailelere uzatmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diler Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.