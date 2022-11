İş adamları Diyarbakır ve bölgenin ekonomisini değerlendirdi

Bölge Başkanlar Toplantısı, Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın katılımı ile Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Toplantıya genel başkan, genel başkan yardımcıları ve 5. bölgeye bağlı 15 ilin başkanları katıldı. Toplantıda bir açıklama yapan Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bozkuş, “Diyarbakır Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği şubemizin ev sahipliğinde Genel Başkanımız Mahmut Asmalı'nın teşrifleriyle, genel başkan yardımcılarımızın ve şube başkanlarımızın katılımıyla 5. Bölge Başkanlar Toplantısını yaptık. Yoğun ilgi ve teveccüh gösterilen toplantıda bölge ekonomisinin geldiği son noktayı değerlendirip, bölgede yeni açılan fabrikaların, sanayi sitelerinin ve yatırımları ele aldık. Üretim, ihracat ve beraberinde istihdam bölgemiz için çok önemli. Ayrıca verilen teşviklerden kaynaklı cazibe merkezi haline gelen bölgemiz için dernek olarak neler yapabileceğimizi de yine toplantımızda değerlendirdik” dedi.

Güven ve huzur ortamının bölgeye her anlamda canlılık getirdiğini belirten Bozkuş “Diyarbakır'ın 2021 yılı İhracatını örnek verecek olursak 2022 yılında yüzde 35 gibi başarılı bir artış göstermiştir. Her geçen gün İhracaat rakamlarının büyüyerek artacağını ön görüyoruz. Artması içinde gayret göstermeye devam edeceğiz. Program çerçevesinde Batman'da düzenlenen Tekstil Zirvesine de katılım sağladık. Her iki programda bölgemizin ekonomisine ve kalkınmasına büyük oranda katkı sağlayacaktır. İlerleyen zamanlarda yapılan bu verimli toplantıların ilimize ve bölgemize faydalı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.