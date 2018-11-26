İş insanlarına doğuya yardım çağrısı

"Bu ülkeyi kalkındırmak ve bilinçlendirmek bizlerin ellerinde” sloganı ile yola çıkan Diyarbakırlı iş kadını Mimar Emel Uslu Atik, iş insanlarını doğudaki çocuk ve kadınlara yardım ve eğitim desteği vermeye davet etti.

Diyarbakırlı İş Kadını Emel Uslu Atik: “Bu ülkeyi kalkındırmak ve bilinçlendirmek bizlerin ellerinde” sloganı ile Ankara'dan yola çıktıklarını, ilk olarak Mardin ve ardından Diyarbakır'da tespit ettikleri okullarda öğrencilere yardım yaparak çeşitli konularda eğitim verdiklerini söyledi. Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Serap Güzeli Şehit Cengiz Topel İlköğretim Okulu ve Çınar ilçesi Yarımkaş ilköğretim okullarında psikiyatrist ve acil uzman doktorları tarafından çocuklara maket insan figürü üzerinde uygulamalı ilk yardım eğitimi, 112 acil yanıt sistemiyle nasıl görüşüleceği, trafikte ambulanslara nasıl yol verileceği ve acil servislerin nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgi verilerek o günün anısını ve bilgileri taze tutmak üzere öğrencilerin her birine 112 acil ambulans kolyesi, mont ve ayakkabı hediye edildi.

“Ekipler tespit ediyor”

Vermiş oldukları eğitim ve yapmış oldukları yardımlar hakkında bilgi veren Atik, “Ekibimiz öncelikle tespit ettiğimiz bölgelerimizi gözlemliyor. Daha sonra bizler buralarda neler yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz konularında çalışmalarımızı başlatıyoruz. İş camiamızda başarılı iş insanlarımız ile gerekli destekleri vermek için harekete geçiyoruz. Başarılı insanların gelip doğuda bulunan çocuklarımıza rol model olmalarını istiyoruz. Bundan sonraki süreçte TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve aynı zamandan İş Kadını Hatice Akyıl ile birlikte bölgede başka il ve ilçelerde bu tespitlerimizi sürdüreceğiz'' dedi.

Özel bir okulun kurucusu olan Tuğba Nagehan Turpcu ise ziyaret ettikleri okullar ile bundan sonra ‘Arkadaş Okul' olduklarını ve Ankara'dan kitap, kırtasiye ve eğitici materyal desteklerinde bulunacaklarını söyledi.