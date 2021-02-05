İş sağlığı güvenliği uzmanları, aşılamada öncelikli meslek grubu arasında olmak istiyor

İş sağlığı ve güvenliği çalışanları ile toplantı düzenlemek üzer Diyarbakır'a gelen İSG-SEN Genel Başkanı İrfan Sayar, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla Diyarbakır'da yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıklarını masaya yatırdı. Burada konuşan İSG-SEN Genel Başkanı İrfan Sayar, sendika olarak Diyarbakır'a ikinci gelişleri olduğunu söyledi. Sayar, "Diyarbakır hem iş hacmi ile hem de meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı bir bölge olması nedeniyle bizim ve ülkemiz için çok büyük bir potansiyele sahip. Diyarbakır gerçekten iş kazalarının yaşanmadığı, mesleki hastalıklarının olmadığı güzel günleri hak ediyor. İş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltabilecek yegane personel bizleriz" dedi.

"Bu meslek grubunun gönlü alınmalı"

Aşılanmada öncelikli meslek grubunun içerisinde yer almak istediklerini ifade eden Sayar, “Geçtiğimiz Mart ayından ülkemizde de görünmeye başlanan pandemi salgını dolayısıyla ülkemizde bazı sınırlandırmalar getirilmişti. Ancak iş yerleri kapatılmadı ve çark dönsün diyerek iş yerlerinde işçilerle beraber omuz omuza, sırt sırta bizler de çalıştık. Gerçekten çok büyük riskler alarak işçilere, çalışanlarımıza pandeminin bulaşma yolları ve korunma yöntemleri ile ilgili bilgilendirici eğitimler verdik. Bizler de salgına yakalandık, hatta hayatını kaybeden meslektaşlarımız oldu. Dolayısıyla bizler aşılanmada öncelikli meslekler grubunun içerisinde olmak istiyoruz ve acilen sesimizin duyulmasını talep ediyoruz. Gerçekten iş yerlerinde çalışanlara bu konuda eğitimler veren, işçilerin ateşini ölçen, ateşi yüksek çıkan işçileri hastaneye sevk eden, saha taraması ve işçilere hijyen konusunda bilgi veren bu insanlara bence artık gereken önem verilmeli, bu meslek grubunun gönlü alınmalı ve acilen aşılanacak öncelikli meslekler grubu içerisine alınmalıdır" diye konuştu.