İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş ve siyaset dünyasını bir araya getiren düğün

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil’in oğlu Sezgin ile iş adamı Hacı Ramazan Bal’ın kızı Yetkin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun şahitliğinde evlendi.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'in oğlu Sezgin ile iş adamı Hacı Ramazan Bal'ın kızı Yetkin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun şahitliğinde evlendi.


Diyarbakır'da bir otelde dünya evine giren Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'in oğlu Sezgin ile iş adamı Hacı Ramazan Bal'ın kızı Yetkin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın şahitliğinde dünya evine girdi. Bine yakın katılımın sağlandığı düğünde iş adamı ve siyaset adamları bir araya geldi. Düğün gece geç saatlere kadar devam ederken, eyvan grubunun seslendirdiği Diyarbakır türküleri ile halay çekildi. Katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.