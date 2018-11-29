İşkur'un ‘100 Günlük Eylem Planı' başarıyla tamamlandı

Diyarbakır İşkur Müdür Yardımcısı Süleyman Aktoprak, “100 Günlük Eylem Planı” kapsamında Türkiye İş Kurumu tarafından hayata geçirilen “İşe İlk Adım”, “Gençler Geleceği İşkur ile Yakalıyor” ve “İş'te Anne” projeleri projeleriyle ilgili hedefleri başarıyla yerine getirdiklerini belirtti. Aktoprak, “Diyarbakır İşkur Müdürlüğü olarak belirlenen yılsonu hedeflerine ulaşmak adına, üzerimize düşen görevleri var gücümüzle yerine getirmeye devam edeceğiz. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın geçtiğimiz günlerde 81 İşkur İl Müdürü ile gerçekleştirdiği tele konferansta, il müdürlerine hitaben belirlenen 100 günlük eylem planını başarıyla tamamladıklarını, yılsonuna dek kalan 40 günlük süre içerisinde 40 gün 40 gece, çalışmaya devam edeceklerini ifade etti” dedi.

Aktoprak, daha sonra çalışmalar hakkında verileri şöyle sıraladı, “15 kişi olan Geleneksel Mesleklerde Açılacak Mesleki Eğitim Kurslarından Yararlandırılması hedefine, 153 kişinin söz konusu kurslardan faydalandırılmasıyla ulaşılmıştır. 152 kişi olan İmalat ve Bilişim Sektörlerinde Düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlandırılması hedefine, 296 kişinin söz konusu programlardan yararlandırılmasıyla ulaşılmıştır. 57 kişi olan İşe İlk Adım Projesinden 18-29 Yaş Aralığında Bulunan Gençlerin Yararlandırılması hedefine, 104 kişinin bu programlardan faydalandırılmasıyla ulaşılmıştır. 1401 kişi olan Girişimcilik Eğitim Programları ve İşbaşı Eğitim Programlarından 15-29 Yaş Arasında Bulunan Gençlerin Faydalandırılması hedefine, 1484 kişinin bu programlardan faydalandırılmasıyla ulaşılmıştır. 7 kişi olan Engellilerin Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlandırılması hedefine, 13 kişinin bu programlardan faydalandırılmasıyla ulaşılmıştır. 269 kişi olan Vatandaşlarımızın Mesleki Eğitim Kurslarından Yararlandırılması hedefine 734 kişinin bu kurslardan faydalandırılmasıyla ulaşılmıştır. 727 kişi olan Vatandaşlarımızın İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlandırılması hedefine 794 kişinin bu programlardan faydalandırılmasıyla ulaşılmıştır. 348 kişi olan Vatandaşlarımızın Girişimcilik Eğitimi Programlarından Yararlandırılması hedefine 477 kişinin bu programlardan faydalandırılmasıyla ulaşılmıştır. 18-29 yaş aralığında bulunan gençlerimizin Geleceğin Mesleklerinde Mesleki Eğitim Kursu ve İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlandırılması hedefinde, 4 gencimiz söz konusu programlardan faydalandırılmasıyla ulaşılmıştır. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolü (MEGİP) çerçevesinde vatandaşlarımızın kurslardan yararlandırılması hedefine, 112 kişinin söz konusu programlardan faydalandırılmasıyla ulaşılmıştır. 109 kişi olan İşte Anne Projesi çerçevesinden kadınların faydalandırılması hedefinde, toplam 68 kadın bu projeden faydalandırılmıştır. Bu hedefe yılsonu itibariyle ulaşılması hedeflenmektedir. 17 kişi olan Çocuk Bakım Desteğinden kadınların faydalandırılması hedefinde, toplam 1 kadın bu projeden faydalandırılmıştır. Bu hedefe yılsonu itibariyle ulaşılması hedeflenmektedir” diye konuştu.