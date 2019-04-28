İstanbul'dan Diyarbakır'a kardeşlik köprüsü

İstanbul Başakşehir'de bulunan Nurettin Topçu İlkokulu, kardeş okul olarak belirlediği Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Dönümlü İlkokulu'na giysi ve kitap yardımında bulundu.

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Genel Merkez Kadın Komisyonu ve Diyarbakır TÜRKAB Kadın Komisyonunu Başkanı Gülizar Akman'ın aracılığı ile kardeşlik projesi hazırlandı. Hazırlanan proje kapsamında Nurettin Topçu İlkokulu sınıf öğretmeni Emel Bayraktar, Diyarbakır'da bulunan Dönümlü İlkokulu'na gönderilmek üzere giysi ve kitap kampanyası düzenlendi. Kısa sürede onlarca bağış yapılmasının ardından toplanan ürünler Dönümlü İlkokulu'na gönderildi.

TÜRKAB Genel Merkez Kadın Komisyonu ve Diyarbakır TÜRKAB Kadın Komisyonunu Başkanı Gülizar Akman'ın aracılığı ile hazırlanan proje kapsamında hediyelerini alan öğrenciler, projede emeği geçenlere teşekkür etti.