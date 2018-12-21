İsteyince oluyor dedi, halkın gönlüne taht kurdu

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirilen Cumali Atilla, göreve başladıktan sonra ‘İsteyince oluyor' sloganı ile birçok projenin hayata geçirilmesini sağladı. Kültürel ve sosyal projeler dışında bulvar, cadde ve mega kent meydanı olmak üzere birçok alanda yapılan dikkat çekici çalışmalar Diyarbakırlı vatandaşların da büyük beğenisini kazandı.

2017 yılında kısa bir süre içerisinde şehrin adına yakışır çevre düzenlemeleri, kaldırım, kavşak ile refüjlerde mevsimlik çiçeklendirme çalışmaları yapılarak kentin estetik görünümüne önemli katkılar sağlayan ve bugüne kadar birçok projeyi hayata geçiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, birbirinden farklı alanda hizmetler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda kentin birçok önemli caddesi asfaltlandı ve kent trafiğinin sorunsuz şekilde seyretmesi için sinyalizasyon sistemini hayata geçirildi.

“Herkesin sesine kulak veriyoruz”

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, kentte yaşayan herkesin sesine kulak vererek hizmetlerini sürdürdüklerini söyledi. Başkan Atilla, “Göreve geldiğimiz ilk gün ‘Her şey çok güzel olacak' dedik. Bunun için de hükümetimizin destekleri ve belediyelerimizin imkanları çerçevesinde çalışmalarımızı planlıyor ve uyguluyoruz. Şehrin en acil işlerini ilk etapta tamamlayıp bu şehrin güzel ve kadirşinas insanlarına yakışır bir şehri meydana getirmek için gayret ediyoruz. Yatırımlarımızı yaparken bu şehrin insanlarına kulak veriyoruz. Masa başında kararlar alıp uygulamıyoruz. Hemşehrilerimizle birebir görüşerek ve farklı iletişim araçlarını kullanarak belediyecilik hizmetlerimizin hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu konudaki ilkemiz belli, bu şehri bu şehirde yaşayanlarla yöneteceğiz. Bu ilkemiz doğrultusunda talep ve istekleri alıyor, imkanlarımız çerçevesinde en kısa zamanda taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Belediye hizmetlerimizi gerçekleştirdikten sonra hem yapım aşamasında hem sonrasında o mahallede, sokakta yaşayan hemşehrilerimize giderek hizmetten memnuniyetlerini ve bundan sonrası için önerilerini almaya özen gösteriyoruz. Belediyeciliğin her alanında faaliyet göstermek için yeni projeler geliştiriyoruz, stratejiler oluşturuyoruz. 2 yıllık görev süremizde altyapı hizmetlerine çok önem verdik. Çünkü bu alanda önemli bir boşluk vardı. Önümüzdeki yıl da önem vereceğiz ancak bunun yanında farklı alanlarda da bu şehrin ihtiyaçları doğrultusunda şehrimizin marka şehir olması adına çalışmalarımızı gerçekleştirmeye gayret göstereceğiz. Bu şehir ruhu olan şehirdir. Bu şehrin ruhuna uygun, ruhu olan bir belediyeciliği de hayata geçirmek istiyoruz. Belediye alt yapıyı yapar, tesis yapar, park yapar, yol yapar ancak yaptığı çalışmalara bu şehrin ruhunu ve kendi ruhunu katmayı da bilmeli. Bir mahallenin yolunu yapmak en temel görevimizdir, bundan şüphe yok ancak yolun çıktığı mahalledeki hemşehrilerimizin gönlüne de bir yol yapmak lazım. İşte tam burada o ruh devreye giriyor ve diyoruz ki ‘Biz gönüllere giden yolu da imar ediyoruz.' Bu düşünce ve halis niyetle çalışıyoruz. Bu şehre ve bu şehrin güzel insanlarına ne kadar hizmet etsek kendimizi hep eksik görüyor, daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz” dedi.

Yollara 1 milyon 400 bin ton asfalt serildi

2107'de kentin cadde ve bulvarlarına 600 bin ton sıcak asfalt sererek sezonu kapatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl merkeze bağlı 4 ilçenin yollarına 800 bin ton sıcak asfalt serdi. 2018 yılı içinde yama, bakım ve onarım çalışmalarında ise 100 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2017-2018 yılları arasında mevcut durumda bozulan ve yolların yapılmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan yerlerde yaptığı çalışmayla 568 bin metrekarede kaldırım taşı döşedi. Mevcut yolların tamamlanmasıyla sıfırdan yapılan kaldırımlar görme ve bedensel engellilerin kullanımına uygun şekilde inşa edildi.

Mahalle yollarına 2 bin 230 kilometre asfalt serildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2017-2018 yılları arasında 4 merkez ilçe dışında 13 ilçenin mahalle ve mahalle grup yollarında yürüttüğü çalışmalarda 2 bin 230 kilometre sathi kaplama asfalt serdi. 2017'de ilk kez mahalle grup yollarına 100 kilometre sıcak asfalt seren ekipler, 2018'de 400 kilometre yolu asfaltladı. Kış koşulları ve yolun geçtiği alanların engebeli olması nedeniyle mahalle yollarına 400 bin metrekare parke taşı döşendi.

52 bulvar ve cadde yeniden düzenlendi

2017-2018 yılları arasında kentin sokak, cadde ve bulvarlarına toplam 1 milyon 400 bin ton sıcak asfalt seren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 52 bulvar ile caddeyi yeniden düzenledi. Bulvar ve cadde düzenlenmesinde refüj, kaldırım, aydınlatma, yeşillendirme ile bisiklet yolu çalışmaları yürütüldü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, refüj ve kavşaklara 2017'de farklı türlerde mevsimlik yazlık ile kışlık 3 milyon 500 bin, 2018'de 4 milyon olmak üzere toplam 7 milyon 500 bin çiçek dikerek kenti çiçek bahçesine dönüştürdü. Yeşillendirme çalışmaları kapsamında orta refüj, park ve kavşaklara farklı türlerde 21 bin ağaç dikildi.

Yeşil kuşak projesinde çalışmalar tamamlandı

Kentte vatandaşlara dinlenme alanları oluşturmak adına 2 yıl içinde yoğun bir çalışma temposu içine giren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Kuşak Projesi'ni tamamladı. Şanlıurfa yolu Yenihal Kavşağı'ndan başlayan Mahabad Bulvarı'na kadar olan 78 bin metrekare alanı kapsayan projede oyun grupları, meydan, yürüyüş yolları, süs havuzları ve oturma bankları yer alıyor.

Kent Meydanı tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların sosyal, kültürel ve sportif amaçlarla kullanması için Kayapınar ilçesinde 70 bin metrekare üzerine inşa ettiği Kent Meydanı tamamlandı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kent Meydanı içinde Kitap Cafe, Meydan Cafe, mescit, yürüyüş yolları, fitness aletleri, bisiklet yolları, çocuk oyun grupları, fresh ve kuru havuz bulunuyor. Alana farklı türde binlerce ağaç dikilirken, ayrıca park içine müzikli ve ışıklı su oyunları da inşa edildi.

Temapark vatandaşların hizmetinde

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinde 34 bin metrekare alana inşa ettiği Temapark'ı tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı. Tasarım olarak kentteki diğer parklara göre farklı konseptte yapılan Temapark'ta tematik bahçeler, çocuklara yönelik eğlence tepeleri ve göletler yer alıyor.

Engelli vatandaşların sosyal yaşama katılımını sağlamak amacıyla birçok projeye imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar ve çocuklarının kullanabileceği Bağlar ilçesi Bağcılar semtinde 2 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Engelsiz Yaşam Parkı'nı tamamlayarak hizmete açtı.

10 bin dönüm tarım arazisi suya kavuşuyor

Yerel üreticiyi desteklemek için tarım ve hayvancılık alanlarında farklı projelere imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Çermik ilçesi ile Hanika Boğazı arasında yapımına devam ettiği çalışmaların tamamlanmasıyla 10 bin dönüm susuz tarım arazisi suya kavuşacak. İnşa işlerinin yüzde 95'inin tamamlandığı sulama kanalının devreye girmesiyle birlikte hizmetten 10 mahallede ikamet eden bin 225 çiftçi faydalanacak.

Var olan göçün önüne geçmek için kent genelinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla sulama kanalları inşa eden Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığınca Çüngüş'te 12, Çermik'te ise 3 olmak üzere toplam 15 mahallenin faydalanacağı tarımsal sulama kanal projesi çalışmaları başladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte binlerce dönüm susuz tarım arazisi suya kavuşacak. Sulama kanallarından binlerce çiftçi faydalanacak.

Yatırımlara 543 milyon 537 bin TL harcandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatları ile kentte yol, park, yeşil alan, yapı, tesis, tarım, hayvancılık, kaldırım, sosyal ve benzeri alanlarda 2 yılda yatırımlara toplam 543 milyon 537 bin 108 TL harcandı. 2017'de yatırımlara 257 milyon 834 bin 933 TL harcanırken, 30 Ekim 2018 tarihi itibariyle ise tutar 285 milyon 537 bin 108 TL oldu. Daha önceki yıllarda belediyenin yatırım giderleri yüzde 12 ile 18 arasında değişirken, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın göreve başlamasıyla birlikte 2017-2018 yıllarında yatırım giderleri yüzde 40'a tekabül etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2017 ile 30 Ekim 2018 itibariyle en fazla yatırımı 413 milyon 285 bin 38 TL ile yol yapım, asfalt, kavşak düzenleme, bisiklet yolları, yolların ışıklandırılması ve kaldırım yapımlarına harcadı. Kentin daha estetik bir görünüm kazanması için birçok alanda park, ağaçlandırma, yeşil alan, mevsimlik yazlık ve kışlık çiçek dikimi çalışmalarına ise 2017-30 Ekim 2018 itibariyle toplam 41 milyon 314 bin 681 TL harcama yapıldı.

Kentteki tesis yapımına 2017'de toplam 21 milyon 144 bin 309 TL ile yatırım yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 30 Ekim 2018 tarihi itibariyle bu alandaki yatırım tutarı ise 11 milyon 471 bin 763 TL oldu.