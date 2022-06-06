İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Diyarbakır'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, taziye ziyareti için Diyarbakır'a geldi.

İYİ Parti Ortadoğu Politikaları Başkanı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun ağabeyi Abdurrahman Ensarioğlu, tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliğinden dolayı yaşamını yitirdi. Üç ay içerisinde iki ağabeyini kaybeden Ensarioğlu, taziyeleri Bağlar ilçesindeki Dicleliler Yas Evi'nde kabul etti.

Diyarbakır'a gelen İYİ Parti lideri Akşener, taziye evine geçip aileye başsağlığı dileklerini iletti. Akşener'i kapıda eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu karşıladı. Yaklaşık yarım saat süren taziye ziyareti sonrası Akşener, Ankara'ya dönmek üzere havalimanına hareket etti.