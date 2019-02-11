İYİ Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti

İYİ Parti Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Başkanı Ramazan Demir bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören İYİ Parti Çüngüş İlçe Başkanı Ramazan Demir, tedavi gördüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 63 yaşında ve 5 çocuk babası olan Ramazan Demir'in naaşı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Yeniköy aile mezarlığında defnedildi.

Demir için Yeniköy'de taziye kuruldu.