İzol tarafından kaleme alınan 'Devletin derin aklı' isimli kitap satışta

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin genç kanaat önderlerinden Ramazan İzol 'Devletin derin aklı' isimli kitabının yayına çıktığını Diyarbakır'da duyurdu. Diyarbakır'da bulunan İzol, kitapta devletler üstü sırlar ve birçok çarpıcı tarihi gerçeğin konu edildiğini dile getirdi.

İlk kitabını piyasaya sürme heyecanını yaşayan Ramazan İzol, Türkiye'deki yakın tarihteki olaylara ışık tuttuğunu söyledi. İzol, "Kitabımızın ismini ‘Devletin derin aklı' olarak belirledik. Kitabımızda hiç yazılmamış, konuşulmamış ve konuşmaya cesaret edilememiş birçok şeyi bulacaksınız. Kadim bir savaşın kutsal hikayesi olan 'Devletin derin aklı' kitabı baş ucu kitabınız olmaya aday" dedi.

"Avatar filmi, Bozkurt ve Metehan'ın ilk hikayesi"

Kitabıyla ilgili ilginç detaylar veren İzol, "Mesela kitabı okuyunca Avatar filmi ile kayın ağacı arasındaki bağlantıyı görebileceksiniz. Metehan'ın hiç anlatılmamış hikayesine şahit olacaksınız. Türkler için kutsal olan Bozkurt ile Hızır'ın bağlantılarını okuyacaksınız. Kitabın içeriğinin sadece Türkiye'den ibaret olmadığı ve tarihimizin sadece 96 yıllık bir tarih ile sınırlı olmadığını okuyacaksınız. Devletimizi merak eden herkesin elinden düşürmeyeceği bir kitap olacak” diye konuştu.

“7 bin yıllık tarih"

İzol, kitapta devletin lehine çalışan derin aklın aslında 7 bin yıllık bir geçmişi olduğunu, bu tarih boyunca neler yaşandığını, yakın geçmişte neler olduğunu ve o aklın şuan nasıl çalıştığını, içeride ve dışarıda oynanan oyunların ne kadar farkında olduğumuzu ve bu oyunların içinde ne kadar olduğumuzu paylaştığını kaydetti.

Tüm geliri Mehmetçik Vakfına

Kitabın tüm gelirinin Türkiye'de hiçbir şekilde bağış toplamayan bağış alan tek vakıf olan Mehmetçik Vakfı'na verileceğini belirten Ramazan İzol “Tüm halkımızı Mehmetçik Vakfı'na bağış yapmaya davet ediyorum. Kitabımız tüm seçkin kitapevlerinde ve internet ortamında satışa sunulmuştur” ifadelerini kullandı.