İzol 'Türkiye'nin derin aklı' kitabı için son hazırlıkları yapıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin genç kanaat önderi Ramazan İzol, Türkiye'de yaşananların anlatılacağı 'Türkiye'nin derin aklı' isimli kitabının son hazırlıklarını yapıyor. İzol, aldığı notları, yaptığı açıklamaları biriktirdiği bir kitap hazırlığı içerisinde olduğunu belirterek bu kitaptan elde edilecek bütün geliri Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını söyledi.

İlk kitabını piyasaya sürme heyecanını yaşayan Ramazan İzol, Türkiye'deki yakın tarihteki olaylara ışık tuttuğunu dile getirdi. İzol, "Kitabımızın ismini ‘Türkiye'nin derin aklı' olarak belirledik. İnşallah yazın başında bu kitabı yayına süreceğiz. Yayıneviyle anlaştık. Biz bu kitabın gelirinden bir kuruş bile cebimize koymayacağız. Kitabın geliri tamamen Mehmetçik Vakfına bağışlanacak. Yaklaşık 120 sayfalık bir kitap olacak. Kitabın içeriğinin sadece Türkiye'den ibaret olmadığı ve topraklarımızın sadece bu sınırlar içinde olmadığı, tarihimizin sadece 90 yıllık bir tarih ile sınırlı olmadığı, derin bir akıl olduğu, bu akılın önce yapmış olduğu çalışmalar ve sonra yapacağı çalışmaları oluşturmaktadır. Devletimizin lehine çalışan derin aklın aslında 7 bin senelik bir geçmişi olduğu, bu tarih boyunca neler yaşandığı, yakın geçmişte neler olduğu ve o aklın şuan nasıl çalıştığı, içeride ve dışarıda oynanan oyunların ne kadar farkında olduğumuzu ve bu oyunların içinde ne kadar olduğumuzu bu kitap içerisinde paylaşıyoruz. Mesela kitabın içinde yer alan bilgilerden bir örnek vermek istiyorum. Amerika 4 bin tır silah ve uçaklar dolusu mühimmatı PYD'ye vermedi. Bunun yüzde 10'luk bir kısmı PYD'ye geçti. Yüzde 90'lık kısmı DAEŞ'e verildi. DAEŞ'in ileriki süreçte savaşacağı noktalara gitmesi için yüzde 90'lık mühimmat onlara teslim edildi. Trump, Sisi, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yapmış olduğu üçlü zirve ve Cumhurbaşkanımız, Putin ve Ruhani'nin yapmış olduğu üçlü zirveye bakacak olursak şuanda bir devlet savaşı olduğunu söyleyebiliriz. Kitabımızda hiç yazılmamış, konuşulmamış ve konuşmaya cesaret edilememiş birçok şeyi ifade edeceğiz. Devletimizi merak eden herkesin elinden düşürmeyeceği bir kitap olacak” dedi.